A qué hora juegan Melgar vs. Independiente vía ESPN: por la Copa Sudamericana 2022

Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO se enfrentan este miércoles 7 de setiembre por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental de la UNSA. El cotejo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del duelo de la Conmebol Sudamericana por internet en La República Deportes.

EN VIVO Melgar vs. Independiente del Valle: últimas noticias 21:10 Revive el banderazo rojinegro Así fue el espectacular banderazo que realizaron los hinchas de Melgar en apoyo al plantel rojinegro. Video: Alexis Choque / URPI - LR. 20:57 ¡Banderazo Dominó! Cientos de hinchas rojinegros llegaron hasta el hotel de concentración para mostrar su apoyo a los dirigidos por Pablo Lavallén, quienes tendrán la difícil tarea de revertir el mal resultado de la ida para clasificar a la final de la Copa Sudamericana. Foto: Alexis Choque / URPI - LR. 20:40 Posible equipo de FBC Melgar Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Cristian Bordachar, Luis Iberico y Bernardo Cuesta. 20:31 Con este video, Melgar se motiva para la vuelta A través de sus redes sociales, Melgar publicó un espectacular video que sirve como motivación para el duelo de mañana, ante Independiente del Valle. Video: Twitter/FBC Melgar. 20:04 Posible equipo de Independiente del Valle Este es el probable equipo de Independiente del Valle que buscaría la clasificación a la Copa Sudamericana: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Shuncke, Luis Segovia; Matías Fernández, Marcos Angulo, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Jhoanner Chávez; Júnior Sornoza y Lautaro Díaz. 19:12 ¿Qué resultados necesita Melgar? Al haber perdido por tres goles, FBC Melgar deberá imponerse a Independiente del Valle por una diferencia de cuatro o más goles para avanzar directamente a la siguiente etapa (4-0, 5-1, 6-2, etc.). En caso igual, el marcador de la ida, ambos equipos deberán definir al finalista de la Copa Sudamericana desde los doce pasos. Un empate, victoria o incluso una derrota por máximo de dos goles pondrán a Independiente de Valle en Guayaquil. 18:54 ¿Cuánto ganaría Melgar si pasa a la final? El cuadro arequipeño recibiría 2 millones de dólares si logra clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2022. Si el Dominó campeona, la cifra ascendería a 5 millones de dólares. 18:24 Melgar anuncia Fan Fest para ver el partido por la Sudamericana A través de las redes sociales, el Dominó invitó a sus hinchas a asistir al Fan Fest para ver el encuentro ante Independiente del Valle en pantalla gigante. 17:18 Melgar vs. Independiente del Valle: cuotas de las casas de apuestas Estas son las cuotas del partido entre FBC Melgar e Independiente del Valle en las principales casas de apuesta. - Betsson: gana Melgar (2,08) | Empate (3,45) | Independiente del Valle (3,35) - Inkabet: gana Melgar (2,15) | Empate (3,30) | Independiente del Valle (3,50) - Doradobet: gana Melgar (2,20) | Empate (3,33) | Independiente del Valle (3,40) - Meridianbet: gana Melgar (2,12) | Empate (3,13) | Independiente del Valle (3,23) - Te apuesto: gana Melgar (2,22) | Empate (3,30) | Independiente del Valle (3,40). 16:13 Gallese y Cartagena mandaron mensaje de aliento a Melgar Previo al duelo contra Independiente del Valle, Pedro Gallese y Wilder Cartagena grabaron un video en el que enviaron palabras de apoyo a los futbolistas de FBC Melgar. 15:04 Independiente del Valle partió rumbo a Arequipa El cuadro ecuatoriano viajó rumbo a la ciudad de Arequipa para disputar el encuentro contra Melgar por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2022. 13:32 Lautaro Díaz fue elegido el jugador de la fecha de la Copa Sudamericana El delantero de Independiente del Valle fue reconocido como el mejor jugador de las semifinales de ida de la Copa Sudamericana 2022. El artillero anotó uno de los goles de los rayados ante Melgar. 12:46 Independiente del Valle llegará el martes a Arequipa El cuadro ecuatoriano viajará este martes rumbo a Arequipa para el duelo ante Melgar. Aún no se ha definido si los rayados acudirán al Estadio Monumental a reconocer el gramado de juego. 11:33 Posible alineación de Independiente del Valle El técnico Martín Anselmi prepara el siguiente once para el duelo ante Melgar: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Shuncke, Luis Segovia; Matías Fernández, Marcos Angulo, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Jhoanner Chávez; Júnior Sornoza y Lautaro Díaz. 10:39 ¿Desde que hora estará abierto el estadio de la UNSA para el partido de Melgar? El cuadro arequipeño anunció que abrirá las puertas del estadio desde las 4.00 p. m. para el duelo ante Independiente del Valle por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2022. 09:30 La preocupante estadística de Melgar de cara al gol En la Copa Sudamericana 2022, FBC Melgar no anota un gol desde hace tres encuentros, algo que preocupa a los hinchas del Dominó, ya que necesitan ganar por una diferencia de cuatro tantos para clasificar a la final. 08:30 FBC Melgar se prepara psicológicamente para el partido con IDV El cuadro rojinegro contó con la presencia del psicólogo argentino Marcelo Roffé durante los entrenamientos de esta semana. El objetivo es preparar mentalmente a los futbolistas del Dominó para el duelo ante Independiente del Valle por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. 05:55 ¿Sanción de la Conmebol podría repetirse en Arequipa? El equipo de Melgar fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL debido a lo ocurrido durante el cotejo con Internacional de Porto Alegre. El Manual de Clubes señala que no debe haber retrasos en la reanudación del partido y que está prohibido encender bengalas o cualquier objeto pirotécnico. Estas disposiciones no fueron cumplidas por el Dominó. 04:58 Entradas casi agotadas Este miércoles en Arequipa, Melgar tendrá una última oportunidad para llegar a la final de la Copa Sudamericana. Hasta la fecha, las entradas de la zona sur, oriente y occidente ya se encuentran agotadas. También están agotadas la butaca lateral norte y butaca central. Hay disponibilidad en la butaca lateral sur (S/ 250.00) y norte (S/30.00) 03:14 ¿Quiénes acompañan a Fernando Rapallini? Fernando Rapallini, el juez designado para el partido entre Melgar e Independiente del Valle, estará acompañado por los siguientes jueces, todos argentinos y ya confirmados para esta semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana: Central: Fernando Rapallini Asistente 1: Juan Pablo Belatti Asistente 2: Diego Bonfá 4to árbitro: Andrés Merlos VAR: Mauro Vigliano AVAR: Germán Delfino AVAR2: Ezequiel Brailovsky 02:09 Mediocampista de IDV sueña con la copa Sudamericana Lorenzo Faravelli, el jugador de Independiente del Valle que marcó el 2-0 contra Melgar, brindó una entrevista a Ecuagol previo al partido que se jugará este miércoles 7: "Estamos cerca de ganar la final". Además, el mediocampista se mostró bastante optimista y dijo que creyeron que en el partido en Quito pudieron marcar un gol más. También, dijo que la escuadra ecuatoriana está jugando bien y respecto a los goles que anotó en las últimas temporadas señaló: "En Independiente del Valle, cada jugador se ve potenciado por el conjunto" 01:08 ¿Qué equipo peruano venció a Ecuador antes? La hazaña que el Dominó tendrá que recrear este 7 de setiembre es la que en 1993 logró Sporting Cristal contra El Nacional para la Copa Libertadores. Como ahora, en aquella oportunidad la escuadra peruana tuvo que remontar un 3-0. Nada ha cambiado, El Nacional era precisamente un equipo ecuatoriano que durante el primer encuentro en Quito venció a los celestes con un 3-0. Eso no fue impedimento para que los del Rímac lo revirtieran en el partido de local. Los tantos fueron anotados por Pablo Zegarra, Percy Olivares, Flavio Maestri y Marquinho. Todo terminó con un 4-3 a favor de Cristal. 00:14 Melgar no conoce la derrota en casa A puertas de jugar el partido de vuelta contra Independiente del Valle, las esperanzas de la escuadra peruana están puestas en la ventaja de jugar de local. Más aún considerando que Melgar no ha sido derrotado en Arequipa durante los últimos 8 encuentros de este certamen internacional. De hecho, la última vez que fueron vencidos fue el 18 de febrero de 2020 cuando Nacional de Potosí ganó a los arequipeños y dejó el marcador en 2-0. 22:55 ¿Cuándo fue la última vez que Melgar hizo 4 goles en un partido de Copa Sudamericana? En la Copa Sudamericana del 2015, FBC Melgar derrotó 4-0 a Junior de Barranquilla como local por la vuelta de la primera fase de este torneo. Sin embargo, el Dominó no pudo acceder a la siguiente ronda, ya que perdió en la ida 5-0. 22:20 Juan Reynoso estará presente en el encuentro entre Melgar El técnico de la selección peruana viajará a Arequipa para ver el encuentro entre Melgar e Independiente del Valle por la vuelta de la Copa Sudamericana. 21:37 ¿Quién es el goleador de Melgar en la Sudamericana? El cuadro arequipeño tiene a Bernardo Cuesta como su goleador en este certamen. El argentino ha convertido ocho tantos en esta edición. 20:17 ¿Cómo ver el Melgar vs. Independiente del Valle? El duelo entre Melgar e Independiente del Valle será transmitido por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. 19:16 Estadio de la UNSA estará lleno para el partido de Melgar El Dominó tendrá el apoyo de toda la hinchada en el Estadio Monumental de la UNSA, ya que las entradas para la mayoría de tribunas se encuentran agotadas. 18:22 Conoce al árbitro para el partido de Melgar ante Independiente del Valle Fernando Rapallini será el árbitro del compormiso entre Melgar e Independiente del Valle por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2022. Los jueces de linea serán Juan Pablo Belatti y Diego Bonfa serán sus asistentes. 17:04 El posible 11 de Melgar El Dominó necesita ganar por más de 3 goles para lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Por esta razón, Pablo Lavallén tendrá que plantear un equipo ofensivo en el Monumental de la UNSA. Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Luis Iberico, Cristian Bordachar, Alexis Arias, Kenji Cabrera, Martín Pérez Guedes; Bernardo Cuesta. 16:32 Así quedaron los duelos de ida por las semifinales de Copa Sudamericana Más allá del Melgar vs. Independiente del Valle, Sao Paulo y Atlético Goianiense también vieron acción en las semifinales de la Copa Sudamericana. 15:36 La dura multa de Conmebol a Melgar que podría volver a suceder A través de su web oficial, mediante su Comisión Disciplinaria, el ente publicó un comunicado que data del 29 de agosto sobre las multas y la adevertencia contra el Dominó y su entrenador. De acuerdo a lo emitido, el club no cumplió con el artículo 5.1.11.6 numeral 2 del Manual de Clubes de Conmebol, el cual exige que no haya retrasos en la reanudación del partido, ya que todos los jugadores deben encontrarse en el campo de juego para que se vuelva a disputar el duelo. Debido a que Melgar infringió esta norma, el organismo multó al club con 20.000 dólares y al entrenador con 50.000 dólares. Revisa todos los detalles de la sanción AQUÍ. 14:32 Melgar y su buena estadística como local en la Sudamericana En la Copa Sudamericana 2022, FBC Melgar disputó seis encuentros como local, de los cuáles ganó cinco y solo empató uno. 13:25 ¿Qué resultados necesita Melgar para avanzar a la final? Tras ser goleado por 3-0 en Quito, el conjunto comandado por Pablo Lavallén debe vencer al ‘Matagigantes’ por cuatro o más goles para asegurar la remontada. Otra opción de llegar a la final es forzando una definición por penales; para ello, el ‘Dominó’ tendrá que imponerse por una diferencia de tres goles. 12:05 Paolo Reyna estará disponible A diferencia del compromiso de ida, el entrenador Pablo Lavallén ya podrá contar con Paolo Reyna. El joven lateral volverá al equipo titular luego de perderse la ida por una suspensión. 11:03 ¿Cuándo y a qué hora juegan Melgar vs. Independiente del Valle? El encuentro entre Melgar vs. Independiente del Valle por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se desarrollará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) este miércoles 7 de setiembre. Revisa el horario según el país: - Perú: 7.30 p. m. - Ecuador: 7.30 p. m. - Colombia: 7.30 p. m. - Venezuela: 7.30 p. m. - Paraguay: 8.30 p. m. - Bolivia: 8.30 p. m. - Chile: 8.30 p. m. - Argentina: 9.30 p. m. - Uruguay: 9.30 p. m. - Brasil: 9.30 Estados Unidos: 6.30 p. m. (Miami, Nueva York) España: 12.30 a. m. (jueves 01 de setiembre) 09:33 Árbitro definido para la semifinal de vuelta La Conmebol designó a Fernando Rapallini como juez principal de la semifinal de vuelta entre Melgar vs. Independiente del Valle. El argentino estará acompañado de Juan Pablo Belatti y Diego Bonfa (asistentes), mientras que Andrés Merlos fungirá de cuarto árbitro. Por su parte, Mauro Vigliano, German Delfino y Ezequiel Brailovsky estarán a cargo del VAR. Foto: composición LR/AFP. 08:19 Revive el partido de ida Melgar cayó 3-0 ante Independiente del Valle en Quito. Con este marcador, el conjunto rojinegro tendrá que imponerse por más de 3 tantos para lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. 07:36 ¡Bienvenidos a la previa del Melgar vs. Independiente del Valle! Amigos de La República, AQUÍ podrán enterarse de las últimas noticias relacionadas al Melgar vs. Independiente del Valle. El 'Dominó´ necesita ganar por más de 3 goles en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

Melgar vs. Independiente del Valle: ficha del partido

Melgar vs. Independiente del Valle Copa Sudamericana-semifinal, vuelta ¿Cuándo juegan? Miércoles 7 de setiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿Canal? ESPN y Star Plus

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (Miami, Nueva York)

Para ver Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO, debes sintonizar el canal ESPN o el servicio streaming de Star Plus, el cual también pasará el minuto a minuto.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Para acceder a Star Plus para ver el Melgar vs. Independiente del Valle, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

