Flamengo vs. Vélez Sarsfield: fecha, hora y canal de la semifinal de Copa Libertadores 2022

Ver Flamengo vs. Vélez Sarsfield este miércoles 7 de septiembre por la vuelta de semifinales de Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 9.30 p. m. (hora argentina) y 7.30 p. m. (hora peruana). Se disputará en el Estadio Maracaná.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 4 y Star Plus. Además, este y otros partidos del día tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

PUEDES VER: Ricardo Gareca es voceado para ser el técnico del segundo club con mayores títulos internacionales

Flamengo vs. Vélez: previa

En complicadísima situación se encuentra la ‘V’ azulada tras caer goleada por 4-0 ante el ‘Fla’, en el Teatro de Liniers, por el duelo de ida. Las únicas maneras para pasar de ronda y evitar una final brasileña sería ganar por diferencia de cinco.

Flamengo vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Semifinal de Libertadores 2022 Flamengo vs. Vélez Sarsfield ¿Cuándo juegan? Miércoles 6 de septiembre ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora argentina), 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Maracaná ¿En qué canal ver? ESPN 4 y Star +

Flamengo vs. Vélez: historial

Flamengo vs. Vélez: alineaciones posibles

Flamengo: Santos, Guillermo Varela, Davis Luiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Diego, Víctor Hugo, Everton, Merinho, Pedro.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Leonardo Jara, Marías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega, Agustín Mulet, Nicolás Garayalde, Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson, Lucas Pratto.

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Vélez?

El Flamengo vs. Vélez por la Conmebol Libertadores se llevará a cabo este miércoles 7 de septiembre. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

Flamengo vs. Vélez: canales de transmisión

El partido entre Flamengo vs. Vélez contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 4 y, vía ONLINE, por Star Plus.

¿Cómo Flamengo vs. Vélez ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Flamengo vs. Vélez por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Flamengo vs. Vélez?

Para acceder a Star Plus para ver el Flamengo vs. Vélez, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Flamengo vs. Vélez?

El recinto que albergará el cotejo entre Flamengo vs. Vélez por la Copa Conmebol Libertadores será el Estadio Maracaná, espacio inaugurado en 1950 y con capacidad para albergar a 78.838 hinchas.