[En Vivo] Barcelona vs. Viktoria Plzen: ¿a qué hora juegan el partido por la Champions League?

Barcelona vs. Viktoria Plzen EN VIVO se juega este miércoles 7 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la primera fecha del Grupo C de la Champions League 2022-2023. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y tendrá la transmisión de ESPN 3 y Star Plus. En caso no puedas acceder, te recomendamos seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Barcelona vs. Viktoria Plzen: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Viktoria Plzen Fecha Miércoles 7 de septiembre Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN 3 y Star Plus Lugar Spotify Camp Nou

Barcelona vs. Viktoria Plzen: previa del partido

Un Barcelona con ilusiones renovadas inicia la Liga de Campeones recibiendo a la ‘Cenicienta’ del Grupo C, el Viktoria Pilsen, rival con el cual debería sumar los seis puntos en juego para pelear con Bayern de Múnich e Inter de Milán por la primera plaza.

El nuevo proyecto del conjunto azulgrana, liderado por Xavi Hernández en el banquillo y por Robert Lewandowski en el terreno de juego, ha generado grandes expectativas en este inicio de curso. Pero ahora deberá asumirlas en su estreno en la máxima competición continental, en la que hace ya demasiados años que encadena fracasos y decepciones que le han relegado a un segundo escalafón en el ranking de los equipos más temidos de Europa.

Recibir al conjunto checo en el Spotify Camp Nou parece el mejor escenario posible para el estreno del nuevo proyecto del cuadro catalán en esta Champions, máxime cuando en las dos jornadas siguientes deberá encadenar sendos desplazamientos a Múnich y Milán. Por tanto, todo lo que no sea ganar mañana comprometería, ya de primeras, las opciones de comandar el grupo y enviar una señal inequívoca de que el Barça ha vuelto.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Viktoria Plzen?

El encuentro entre Barcelona vs. Viktoria Plzen se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Viktoria Plzen EN VIVO?

El duelo entre Barcelona vs. Viktoria Plzen será transmitido a través de ESPN 3 y Star Plus. Además, podrás seguir el encuentro por la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Viktoria Plzen ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Viktoria Plzen por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Viktoria Plzen?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Viktoria Plzen, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripción.

Barcelona vs. Viktoria Plzen: últimos enfrentamientos

Barcelona vs. Viktoria Plzen: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric, Balde; Gavi o De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé o Ferran.

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric, Balde; Gavi o De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Dembélé o Ferran. Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Cermak, Mosquera, Sykora (Bucha), Vikanova; y Chory (Bassey).

Barcelona vs. Viktoria Plzen: apuestas del partido

Betsson: gana Barcelona (1,06) | Empate (13,00) | Viktoria Plzen (38,00).

gana Barcelona (1,06) | Empate (13,00) | Viktoria Plzen (38,00). Inkabet: gana Barcelona (1,07) | Empate (12,00) | Viktoria Plzen (30,00).

gana Barcelona (1,07) | Empate (12,00) | Viktoria Plzen (30,00). Doradobet: gana Barcelona (1,07) | Empate (13,00) | Viktoria Plzen (31,00).

gana Barcelona (1,07) | Empate (13,00) | Viktoria Plzen (31,00). Meridianbet: gana Barcelona (1,07) | Empate (11,94) | Viktoria Plzen (29,85).

gana Barcelona (1,07) | Empate (11,94) | Viktoria Plzen (29,85). Te apuesto: gana Barcelona (1,08) | Empate (11,00) | Viktoria Plzen (23,00).

¿Dónde juegan Barcelona vs. Viktoria Plzen?

El encuentro entre Barcelona vs. Viktoria Plzen se disputará en el Camp Nou, denominado oficialmente como Spotify Camp Nou por motivos de patrocinio. Este recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España y con capacidad para 99.354 espectadores.