La imagen de Jefferson Farfán ingresando con evidente dolor en una parte específica de la pierna para disputar los últimos minutos de la derrota de Alianza Lima 2-0 ante Universitario en Matute fue muy significativa para quienes crecieron viendo sus goles con la blanquiazul, en Europa y en la selección peruana. La verdad es que la ‘Foquita’ sufre una lesión en la rodilla desde 2019, la cual mermó bastante su nivel.

La situación del delantero se agravó este 2022, debido a que esos cinco minutos en el clásico fueron los únicos que disputó la ‘Foquita’ en toda la temporada. Sin embargo, esto no es nuevo, pues desde que le diagnosticaron la lesión por primera vez, solo pudo disputar 25 partidos y en muchos de ellos alternó en el último tramo.

¿Qué lesión sufre Farfán?

La lesión de Jefferson Farfán data de junio de 2019, cuando se encontraba disputando la Copa América 2019 con la selección peruana. El atacante sufrió un golpe en la rodilla izquierda producto de un choque contra Casemiro en la derrota de la Bicolor 5-0 a manos de Brasil. No obstante, pudo terminar el partido.

Los problemas llegaron al día siguiente: no se presentó a la práctica por el intenso dolor que sentía. Por este motivo, fue llevado a una clínica local, donde le realizaron una resonancia magnética, la cual dio como resultado un desprendimiento de cartílago en la rodilla golpeada.

“Tengo una lesión grave de cartílago que es bastante complicada y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego”, comentó hace poco la ‘Foquita’.

Farfán se vio obligado a operarse y pasó algunos meses en silla de ruedas. Posteriormente, inició su proceso de recuperación. A pesar de sus esfuerzos y el apoyo brindado por la Federación Peruana de Futbol (FPF) y su exclub Lokomotiv de Moscú, la rehabilitación tardó más tiempo del esperado y estuvo un año sin jugar.

Farfán tuvo que usar muletas en varias ocasiones después de su lesión. Foto: El Popular.

Recuperación y nueva recaída de Farfán

En 2020, Jefferson Farfán volvió a jugar los últimos tres partidos de la temporada con el Lokomotiv de Moscú y estuvo presente en los dos primeros encuentros de la Bicolor en las eliminatorias para Qatar 2022: un empate 1-1 con Paraguay y una derrota 4-2 con Brasil. No obstante, el dolor lo siguió aquejando, por lo que en noviembre del mismo año tomó la decisión de operarse de nuevo.

“ Primero es la salud y ahora lo que quiero es recuperarme para volver en enero con fuerza. He decidido parar lo que resta del año para arrancar la pretemporada 2021 en mi cien por ciento ”, declaró en ese entonces a los medios.

Farfán regresa a Alianza Lima

El 2021 fue el mejor para la ‘Foquita’, porque regresó a Alianza Lima y logró salir campeón al disputar 14 partidos y marcar cuatro goles. Además, jugó otros cinco encuentros de las clasificatorias con la Blanquirroja.

Si bien casi todos los encuentros los comenzó en el banco de suplentes, demostró que su calidad estaba intacta al cambiar casi siempre la cara de su equipo cuando le tocaba entrar.

Los 4 goles de Farfán fueron claves para que Alianza Lima gane el título de 2021. Foto: Alianza Lima

Lamentablemente, a inicios del presente año, se sometió a otra operación en la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación sería solo de dos meses, sin embargo, se pasó la primera mitad del año sin jugar. “Él ha tenido una limpieza y está en recuperación. Tengo entendido que mañana tiene revisión y pronto va a estar trabajando con nosotros”, declaró su técnico Carlos Bustos en ese entonces.

Hace algunos meses, Farfán reveló lo complicada que viene siendo su rehabilitación, aunque no perdía la fe de terminar jugando esta temporada: “T odavía no estoy al 100%. Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva ”, mencionó.

Su aparición en el último clásico, lejos de generar optimismo, causó preocupación. Incluso exjugadores y familiares, como el ‘Cuto’ Guadalupe, le aconsejaron retirarse del futbol a fin de no tener problemas para caminar en el futuro. Sin embargo, la decisión recae en el propio jugador.