Reimond Manco: ¿cómo pasó de ser la promesa del fútbol nacional a jugar en segunda división?

A inicios de los 2000, Reimond Manco se convirtió en una de las promesas del fútbol peruano, cuando la selección peruana sub-17 clasificó al Mundial de Corea del Sur en una campaña que devolvió a los hinchas de la Blanquiroja la pasión por seguir un evento de esa magnitud.

Luego de su destacada participación, emigró a varios equipos de Europa y América Latina, pero las fiestas, las distracciones y su indisciplina causaron que su carrera vaya cuesta abajo rápidamente. Actualmente, a sus 32 años, juega para un club de segunda división.

La carrera futbolística de Reimond Manco

El peruano debutó profesionalmente en el fútbol local con camiseta de Alianza Lima, club en el que demostró algunas cualidades que lo hicieron ser elegido por encima de James Rodríguez en el Sudamericano del 2007. Además, ese mismo año logró clasificar junto con los Jotitas al Mundial Sub-17, que se realizó en Corea del Sur.

El club holandés presentó a lo grande a Reimond Manco y sus compañeros. Foto: PSV

Tras un destacado campeonato en el que ‘Rei’ fue una de las figuras principales, el PSV Eindhoven de Holanda se interesó en su talento y lo fichó por 2 millones de dólares. Con este cuadro europeo llegó a jugar la Champions League y se enfrentó al Liverpool de Inglaterra.

Aunque al principio todo iba bien, su indisciplina en las concentraciones y su debilidad por las fiestas hicieron que el PSV lo prestara a otros clubes, como el Willem II y el Juan Aurich de Chiclayo.

Después de ello, probó suerte en el fútbol mexicano con el cuadro Atlante, aunque su paso fue bastante breve, pues al poco tiempo se retiró del club en medio de un confuso incidente en el que aseguró haber sido secuestrado. Sin embargo, el técnico Miguel Herrera lo desmintió y se le acusó de llegar en mal estado a un entrenamiento.

El declive

En el 2012, un equipo del medio oriente llamado Al-Wakrah le dio una oportunidad, pero, según contó en una entrevista, no lo dejaron jugar porque se negó a pagar un porcentaje de su sueldo al entrenador.

Reimond Manco también jugó para el Sport Boys. Foto: FPP

Finalmente, volvió un año después a nuestro país, cuando fue cedido al UTC. El exjotita toco fondo cuando las cámaras de Magaly Medina captaron cómo un taxista tuvo que cargarlo en un deplorable estado hasta su casa.

Tras ello, su rendimiento futbolístico fue de mal en peor. Nunca pudo pasar los cinco goles en una temporada de la Liga1 y en los últimos dos años envió a Atlético Grau y a Alianza Universidad Huánuco a la segunda división. Actualmente, juega sin pena ni gloria en el Juan Aurich de Chiclayo.

Reimond Manco: “Si van a venir a reclamar, quédense en su casa”

Juan Aurich afronta una mala racha y se ubica en los últimos lugares de la Liga 2. Si bien en las últimas jornadas lograron remontar, los hinchas no están contentos con el rendimiento de los jugadores y, desde las tribunas, hacen sentir su malestar. Ante este escenario, Manco fue uno de los primeros en criticar esta actitud.

“De esta forma no se puede, ¿me entiendes? Porque esto no es de nosotros, esto es de todos. Entonces, si van a venir a reclamar, mejor que se queden en su casa. Eso no es ser hincha. Si Juan Aurich quiere ser un equipo grande, tiene que tener una hinchada fiel”, manifestó a Lot Plus Televisión.

Magaly Medina confronta a Reimond Manco por sus escándalos

Durante su programa emitido por el canal Latina, la conductora reconocida por descubrir los secretos de las personas del espectáculo, encaró al futbolista Reimond Manco diciéndole que era una pena el que su carrera se vea afectada debido a sus problemas con el alcohol. A continuación, puedes ver la entrevista completa.