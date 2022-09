¿Cuándo juegan Celtic vs. Real Madrid EN VIVO vía ESPN 2 por la Champions League?

Celtic vs. Real Madrid EN VIVO se enfrentan este martes 6 de septiembre por la fecha 1 del Grupo F en la Champions League 2022-23, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El duelo se llevará a cabo en el estadio Celtic Park (Glasgow), con transmisión vía ESPN 2 y Star Plus (streaming). Si quieres seguir este y otros partidos de la Liga de Campeones, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales, el minuto a minuto y los videos de goles.

Celtic vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Celtic vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Martes 6 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Celtic Park ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juega Celtic vs. Real Madrid?

La hora de inicio para este Celtic vs. Real Madrid en Perú es a las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

El campeón inicia la defensa de su título fuera de casa. Real Madrid, vigente ganador de la Champions League, visita al Celtic Glasgow, actual monarca de Escocia, en el partido que marcará su debut en la temporada 2022-23 del torneo.

Los merengues han tenido un arranque de ensueño en este nuevo curso de LaLiga, donde marchan punteros con 12 puntos fruto de cuatro victorias en igual número de jornadas. Para este duelo de la Liga de Campeones, el DT Carlo Ancelotti convocó a 22 jugadores.

El conjunto escocés, por su parte, también llega como líder absoluto de su liga doméstica con 18 puntos producto de seis triunfos, el más reciente por goleada 4-0 ante su clásico rival Rangers. El israelí Liel Abada fue la figura con un doblete y es el artillero de la temporada con seis goles.

Celtic y Real Madrid ya jugaron entre sí por la Champions League en la lejana edición 1979-80. Aquella vez, por los cuartos de final, los blancos se impusieron 5-0 en el marcador global.

¿Qué canal transmite Celtic vs. Real Madrid?

Salvo Argentina y Chile, en los países hispanohablantes de Sudamérica se podrá ver el Celtic vs. Real Madrid a través de la señal de TV de ESPN 2.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ViX

España: Movistar Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Dónde sintonizar Celtic vs. Real Madrid por ESPN 2?

En los países donde se encuentra habilitada la transmisión del Celtic vs. Real Madrid por ESPN 2, estos son los canales que deberás sintonizar de acuerdo al operador de TV por cable y/o satélite que tengas habilitado.

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Celtic vs. Real Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas el Celtic vs. Real Madrid por internet, ingresa al servicio de streaming Star Plus, que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena deportiva ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Celtic vs. Real Madrid?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos transmite Star Plus además de Celtic vs. Real Madrid?

Además de encuentros como Celtic vs. Real Madrid, en Star Plus podrás ver todos los demás cotejos de la Champions League. Otros torneos como la Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana también están en su catálogo, así como campeonatos nacionales en Europa y Sudamérica (LaLiga Santander, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Liga Profesional Argentina, Campeonato Uruguayo, LigaPro, Liga 1, etc.).