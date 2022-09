Jorge Wilstermann vs. Royal Pari EN VIVO: empatan 1-1 por el Torneo Clausura de Bolivia

Wilstermann vs. Royal Pari EN VIVO se enfrentan en el estadio Félix Capriles (Cochabamba), por la fecha 15 del Torneo Clausura en la Primera División de Bolivia. La transmisión del duelo va por el canal Tigo Sports, pero en La República Deportes también puedes seguir la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

Wilstermann vs. Royal Pari: alineaciones confirmadas

Wilstermann: Arnaldo Giménez; Fabricio Mariaca, Edemir Rodríguez, Santiago Echeverría, Francisco Rodríguez; Carlos Añez, José Vargas, Raúl Castro, Serginho; Willie Barbosa y Vladimir Castellón.

Royal Pari: Jorge Arauz; Christian Cepeda, Eduardo Álvarez, Luis Gutiérrez, Marvin Bejarano; Hernán Rodríguez, Widen Saucedo, Pedro Siles, Joel Amoroso; Gilbert Álvarez y Erik Correa.

Por el penúltimo encuentro de la decimoquinta jornada en Bolivia, Jorge Wilstermann será local ante el Royal Pari en Cochabamba. Los locales llegan necesitados de puntos (marcha noveno con 17 unidades), pero su rival se encuentra todavía más comprometido (se ubica penúltimo con 14 unidades).

El aviador viene de empatar sin goles en su visita a Real, Santa Cruz por la fecha previa, en tanto que el león volvió a ganar luego de cinco derrotas consecutivas con un 2-1 sobre Universitario de Vinto.

¿A qué hora juega Wilstermann vs. Royal Pari?

Bolivia: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (martes 6).

¿Qué canal transmite Wilstermann vs. Royal Pari?

En Bolivia, la transmisión por TV del Wilstermann vs. Royal Pari estará a cargo del canal Tigo Sports, señal que cuenta con los derechos para el resto de partidos de la liga local.

¿Dónde sintonizar Tigo Sports para ver Wilstermann vs Royal Pari?

La señal de Tigo Sports Bolivia para ver el Wilstermann vs. Royal Pari la puedes encontrar en los canales 700, 717 y 718 del servicio de TV paga Tigo.

¿Cómo ver Wilstermann vs. Royal Pari ONLINE?

Si no quieres perderte el Wilstermann vs. Royal Pari por internet, ingresa a la app de Tigo Sports y accede al contenido con tu código de cliente. En caso no puedas ingresar a la misma, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Wilstermann vs. Royal Pari

Wilstermann 2-2 Royal Pari | 16.04.22

Royal Pari 0-2 Wilstermann | 06.02.22

Wilstermann 4-1 Royal Pari | 23.10.21

Royal Pari 3-2 Wilstermann | 10.07.21

Royal Pari 3-0 Wilstermann | 31.12.20.

Estadio de Wilstermann vs. Royal Pari

El escenario que acogerá este partido será el Estadio Sudamericano Félix Capriles Sainz, recinto deportivo multipropósito ubicado en la ciudad de Cochabamba, con capacidad para 32.000 espectadores.