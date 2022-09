➜Manchester City vs. Sevilla: canales para ver EN VIVO el partido por la UEFA Champions League

MIRA AQUÍ EN VIVO Manchester City vs. Sevilla | Ambos equipos se enfrentarán por la fase de grupos de Champions League 2022-23 este martes 6 de septiembre. El duelo, que iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de ESPN 3 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Manchester City vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Martes, 6 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

Manchester City vs. Sevilla: Pep Guardiola en la previa

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aventuró este lunes que el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán “será difícil”, ya que, entre otras razones, “los equipos españoles dominan en Europa” y “este es un estadio magnífico”.

“No os perdáis el espectáculo. Vamos a intentar ganar y conseguir los tres puntos”, aseguró el técnico español en una rueda de prensa de enorme expectación, en la que calificó el choque de “reto” porque quieren “estar pronto en octavos porque esta Champions se va a jugar en un plis-plas”.

Josep Guardiola entrena al equipo inglés desde 2016. Foto: EFE

Manchester City vs. Sevilla: ¿a qué hora se juega el partido?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Manchester City vs. Sevilla: ¿qué canales transmitirán el duelo por la Champions League?

El duelo entre ingleses y españoles se podrá ver a través de ESPN 3 y Star Plus.

¿Dónde ver el Manchester City vs. Sevilla por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Manchester City vs. Sevilla vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Sevilla?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. Sevilla, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Manchester City vs. Sevilla ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Manchester City vs. Sevilla de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Manchester City vs. Sevilla: historial

Sevilla 1-3 Manchester City | 3.11.2015 | Champions League

Manchester City 2-1 Sevilla | 21.10.2015 | Champions League.

Manchester City vs. Sevilla: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Julián Álvarez, Erling Haaland y Foden.

Sevilla: Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Telles; Delaney, Jordán, Isco; ‘Papu’ Gómez, Rafa Mir y Suso.

Manchester City vs. Sevilla: ¿dónde se jugará el partido?

Manchester City vs. Sevilla se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la ciudad de Sevilla, España.