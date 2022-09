[EN VIVO] Boca Juniors vs. River Plate: últimas noticias del superclásico del fútbol argentino

Los partidazos no paran, y esta vez es el turno del Boca Juniors vs. River Plate, que este domingo 11 de septiembre se verán las caras una vez más en el superclásico del fútbol argentino. Ambas escuadras igualan en puntos en la tabla y buscarán acercarse más a la punta del torneo. Conoce en esta nota cómo llegan, en qué canal ver y las últimas noticias del esperado duelo.

Previa Boca Juniors vs. River Plate 11:09 ¿Cómo van River y Boca en la tabla de posiciones? Tanto River como Boca cuentan con igual cantidad de puntos, los dos tienen 29 en el clausura y se ubican en la cuarta y quinta posición, respectivamente. Asimismo, el Millonario ha logrado ganar ocho duelos, empató en cinco y cayó en cuatro. Mientras que el Xeneize ganó nueve, empató dos y perdió en seis. 10:21 ¡Superclásico a la vista! Buen día, estimado lector o lectora de La República Deportes. En esta nota te enterará de todos los pormenores del clásico entre Boca y River por la Liga Profeional Argentina. ¿Jugarán Advíncula y Zambrano? ¿Qué equipo es el favorito de las apuestas? ¿Cuáles son las bajas? Conoce esto y más en esta previa.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate?

El choque entre Boca Juniors vs. River Plate se jugará en La Bombonera. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate?

Para sintonizar el partido Boca Juniors vs. River Plate deberás acceder a los canales ESPN Premium o TNT Sports en Argentina. Mientras que para Sudamérica habrá transmisión online vía Star Plus.

¿Cómo ver Boca vs. River ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el clásico Boca vs. River?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. River Plate?

El recinto que albergará el superclásico Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional Argentina será La Bombonera, complejo inaugurado en 1940 y con capacidad para albergar a 54.000 hinchas.