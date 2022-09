‘Cuto’ Guadalupe sobre ‘Paco’ Bazán en entrenamientos: “Eran 4 punteros que lo cuidaban”

Las amistades que genera el fútbol son, en ocasiones, para toda la vida. Luis el ‘Cuto’ Guadalupe así lo dejó ver en una reciente entrevista con ‘Paco’ Bazán, exportero de Universitario de Deportes que contó un hecho muy llamativo y poco conocido de cuando llegaba a los entrenamientos del equipo crema.

El exdefensor y el ahora conductor de TV compartieron vestuario cuando Bazán aún era menor de edad. Según se dio a conocer, este último llegaba a las prácticas con su seguridad privada. ¿Cuál fue el motivo? Conócelo a continuación.

“Mi viejo trabajaba en un cargo internacional, así que tenía resguardo policial. Después me ‘palteé'. ‘Déjame en la Colonial les decía’, para que piensen que llegaba en combi” explicó Bazán para “La fe del Cuto”, ante las medidas de seguridad que tenía su papá cuando recién fue promovido al primer equipo.

Tras ello, el ‘Cuto’ comenzó a contar cómo se vivía esta situación desde su lado como miembro del equipo, ya que era algo poco usual en esos tiempos y generaba mucho asombro entre los compañeros.

“Eran cuatro punteros que lo cuidaban. Ya después te ‘palteaste’ y les decías ‘déjame a una cuadra’; pero igual ellos te miraban de lejos y te respiraban la nuca porque era su chamba”, añadió el exdefensa central en su programa.

‘Paco’ Bazán y la vez que José Néstor Pekerman le dijo que podía estar en River

Una de las historias no tan conocidas de ‘Paco’ Bazán es que, tras la eliminación de Perú del Sudamericano Sub-17, el actual técnico de Venezuela, José Néstor Pekerman, lo consoló mientras el guardameta se encontraba llorando.

“Yo me metí al baño cuando llegamos recién del estadio. Estábamos eliminados y me fui, me puse contra el espejo y veo que se me cayó un lagrimón. Estaba frustrado, triste, y de pronto sale alguien del urinario, un pata bien plantado, elegante, con su pelito bonito, flaco, en saco y corbata. Me dice: ‘tranquilo, vos sos lo mejor que tiene Perú, si vos fueses argentino estarías en River’”, reveló en el programa de Luis Guadalupe.