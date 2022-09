La dura advertencia de Ten Hag a Cristiano Ronaldo tras quedarse en el Manchester United

Cristiano Ronaldo no se irá del Manchester United, por lo menos en esta primera mitad de temporada, a pesar de los rumores que lo colocaban en equipos de LaLiga Santander, Serie A y Ligue 1. El ‘Bicho’ no tiene el mismo protagonismo de antaño en el conjunto inglés; por ello, el entrenador Erik Ten Hag le dio una dura advertencia al portugués si pretende volver a ser titular.

Tras ser consultado por Sky Sports sobre la suplencia del ‘Comandante’, el entrenador neerlandés dijo: “Tanto la temporada pasada como las anteriores ha demostrado muchas cosas. Pero ahora debe adaptarse a nuestra manera de jugar. Si lo hace, seguro que gracias a su calidad marcará diferencias”.

Respecto a por qué decidió relegar a Cristiano al banco, respondió: “Tomar decisiones requiere seguir tu instinto, tus sentimientos y tus emociones. Pero yo debo ser racional y estratégico si queremos llevar al United en la buena dirección, y todos tenemos que estar en la misma sintonía”.

Con respecto al Arsenal

“Debo ser analítico, cuestionarme qué es lo mejor para el club y para el equipo, qué es lo que lo hay que mejorar. Y en este sentido debo ser transparente, claro y comunicarlo bien”, dijo Ten Hag sobre su próximo rival.

Manchester United recibirá en Old Trafford a Arsenal por la sexta jornada de la Premier League. Los diablos rojos llegan de tres victorias consecutivas y se encuentran en el octavo lugar, mientras que los gunners son los flamantes líderes con 15 puntos.

¿Cómo ver Manchester United vs. Arsenal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.