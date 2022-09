¿Qué canal transmite River Plate vs. Barracas Central HOY por la Liga Profesional Argentina?

River Plate vs. Barracas Central EN VIVO se miden en el Estadio Monumental de Núñez, por la señal de TNT Sports desde las 8.30 p. m. de Argentina y vía ESPN y Star Plus a partir de las 6.30 p. m. de Perú. Para que no te pierdas el duelo por la jornada 17 de la Liga Profesional Argentina 2022, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado minuto a minuto, las formaciones iniciales de ambos clubes y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

River Plate vs. Barracas Central: ficha del partido

River Plate vs. Barracas Central Liga Profesional 2022 de Argentina ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de septiembre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora de Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿Canal? TNT Sports, ESPN

¿A qué hora juegan River Plate vs. Barracas Central?

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

¿Cómo ver River Plate vs. Barracas Central EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver River Plate vs. Barracas Central ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Barracas Central por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Barracas Central?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Barracas Central, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Posibles alineaciones del River Plate vs. Barracas Central

River Plate: Ezequiel Centurión; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

Barracas Central: Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Díaz; Iván Tapia y Carlos Arce; Fernando Valenzuela, Pablo Mouche; Neri Bandiera y Bruno Sepúlveda.

¿Dónde juegan River Plate vs. Barracas Central?

El escenario de este compromiso será el estadio Antonio Vespucio Liberti, también conocido como Más Momumental por razones de patrocinio. El recinto es propiedad del Club Atlético River Plate y cuenta con capacidad para más de 70.000 espectadores.