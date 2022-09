¿Cómo se originó la ley que prohibió el ingreso de instrumentos, banderas y bengalas a los estadios del Perú?

La fiesta del futbol no se vive solo en la cancha, sino también en las tribunas. Es común ver cómo en diferentes estadios de Sudamérica y Europa se vive un ambiente espectacular con banderas, bengalas, hinchas disfrazados e instrumentos musicales que acompañan los cánticos de las barras. No obstante, esto en el Perú no se vio por muchos años.

El motivo de ello es la Ley 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, propuesta por la congresista Luciana León y aprobada por el Ejecutivo en 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala.

¿Cómo se originó la ley de espectáculos deportivos?

Esta ley fue promulgada en 2013 con el fin de erradicar los actos vandálicos protagonizados por las hinchadas dentro y fuera de los estadios. En aquel tiempo, aún se discutía en la opinión pública el asesinato de Walter Oyarce, que data del 24 de septiembre de 2011, durante un clásico entre Alianza Lima y Universitario en el Estadio Monumental.

Este decreto anunció, entre otras medidas, la prohibición de concentraciones masivas fuera del estadio, el ingreso de pirotécnicos, bebidas alcohólicas, armas, personas con cara pintada, artículos que impidan identificarlos y sin documentación, etc. Además, obligó a los clubes a empadronar a sus barristas y no distribuir entradas de forma gratuita.

Llevar instrumentos como bombos, trompetas, etc., es una tradición de las barras. Foto: USI

No obstante, la medida más polémica fue la indicada en el artículo 19, ya que, dentro de las prohibiciones para ingresar al estadio, se incluyó a las banderolas e instrumentos musicales. Esta reglamentación fue muy criticada y considerada excesiva e innecesaria debido a que estos objetos son claves al momento de crear un clima de fiesta en las tribunas y no conllevan ningún peligro.

De hecho, las barras organizadas de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Deportivo Municipal y Sport Boys se unieron para pedir el regreso de la fiesta en las tribunas.

Modificación de la ley de espectáculos deportivos

Ante tantas protestas, en 2017, se promulgó un decreto supremo que modificaba el artículo 19 de la Ley 30037, levantándose así la prohibición del ingreso de banderolas e instrumentos musicales. Este cambio señaló que los clubes debían solicitar autorización al Ministerio del Interior:

“ Se permite el ingreso de banderolas, pancartas, instrumentos musicales o sonoros, que no incumplan con lo establecido en el numeral anterior, siempre que cuenten con autorización previa de la dependencia encargada de autorizaciones especiales y garantías del Ministerio del Interior, a solicitud del club deportivo profesional correspondiente y en las condiciones que establezca el Ministerio del Interior ”.

Al inicio, fueron contadas las ocasiones en las que las autoridades permitieron el ingreso de instrumentos y banderolas a los estadios; no obstante, en los últimos años la medida se fue flexibilizando. Por ejemplo, Alianza Lima consiguió los permisos para el clásico ante Universitario de este domingo 4 de septiembre