La selección peruana sigue sumando jugadores con raíces peruanas a sus filas. Ese es el caso del ‘todoterreno’ Catriel Cabellos, quien acaba de firmar su primer contrato profesional con Racing. El joven futbolista ha destacado tremendamente cada vez que ha sido convocado a la Bicolor y se ha ganado los aplausos de la hinchada.

La ‘joya’ de la Blanquirroja, en una reciente entrevista con Michael Succar, contó cómo superó la dura prueba de la Academia para poder integrarse. “Había más de 100 chicos seguro. Se fue reduciendo el grupo hasta que al final quedamos dos solos. Yo quedé entre los dos. Fue una prueba general. Yo jugaba contra todos los que venían de todos lados. Es muy difícil quedarse. El tiempo que te dan para demostrar solo es de 10 minutos”.

Por otro lado, Cabellos indicó que anotó en el partido final y los scoutings de la escuadra argentina lo eligieron. “La prueba duró una semana. En el último día jugamos un partido con los jugadores que ya estaban en el club y ese día hice un gol. Ahí me quedé. La siguiente semana me ficharon con 6 años y desde ese momento estoy en Racing”, narró.

¿Por qué quedó en la Academia? Catriel Cabellos mencionó que “cuando le pregunté tiempo después, me dijeron que fue porque manejaba muy bien ambas piernas”. Ese talento lo tuve desde muy niño y mi papá me ayudó a trabajarlo: “En mi casa me quedaba pateando la pared solo con la pierna izquierda”.

Cláusula que le puso Racing a Catriel Cabellos

Según el periodista argentino Nicolás Montalá, que cubre habitualmente a Racing Club, Catriel Cabellos tendría una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El volante peruano-argentino tiene contrato con la Academia hasta diciembre del 2026.