Catriel Cabellos: ¿cómo y quién descubrió que tenía nacionalidad peruana para ser convocado?

En los últimos años, la selección peruana vienen captando jugadores con raíces peruanas para que puedan defender la casaquilla nacional. Uno de los casos es el mismo Gianluca Lapadula, quien podía jugar por Italia y, al final, se decantó por el ‘equipo de todos’. Otro jugador que le está siguiendo los pasos es Catriel Cabellos, quien tiene cuatro nacionalidades.

La ‘Joya’ de Racing también podría jugar por Brasil, Argentina y Paraguay; sin embargo, decidió defender la Blanquirroja. En las últimas convocatorias, tanto en la sub-20 como en la sub-23, el joven futbolista ha destacado tremendamente a pesar de solo tener 18 años. Hace unos días, Cabellos firmó su primer contrato profesional con la escuadra argentina.

En una conversación del futbolista de la ‘Academia’ con el periodista deportivo Michael Succar, mencionó la forma en que fue descubierto y posteriormente convocado a las selecciones juveniles de la selección peruana.

“Me convocaron en el 2019, en un inicio no estaba en mis planes jugar en una Selección. Jugamos un amistoso con Perú (vs. Racing) y, terminando el encuentro, el profesor (Edgar Teixeira, selección peruana) se acerca a mí y me pregunta si quiero jugar para Perú. Los de mi club le habían dicho que tenía nacionalidad peruana. Luego estuvimos en contacto para el tema de papeles”, puntualizó para el canal de Youtube del comunicador.

Cláusula que le puso Racing a Catriel Cabellos

Según el periodista argentino Nicolás Montalá, que cubre habitualmente a Racing Club, Catriel Cabellos tendría una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El volante peruano-argentino tiene contrato con la Academia hasta diciembre del 2026.