Manchester United vs. Arsenal: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el duelo por Premier?

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Arsenal EN VIVO? Red Devils y Gunners protagonizarán el partido más apasionante de la sexta fecha de la Premier League 2022-23 este domingo 04 de septiembre, desde las 10.30 a. m. (hora peruana) en el mítico Old Trafford. La transmisión de este encuentro estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Star Plus .

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto de este choque en la web de La República Deportes, así como los resultados de los partidos de hoy.

Manchester United vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Domingo 04 de septiembre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 10.30 a. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Partidazo en Old Trafford. Luego de encadenar 2 derrotas consecutivas en el inicio de la Premier League, parece que Erik Ten Hag encontró a su equipo y sumó 3 victorias al hilo ante Liverpool, Southampton y Leicester, estos últimos duelos los ganó por la mínima diferencia.

Lo más llamativo en el equipo del exentrenador del Ajax es que Cristiano Ronaldo no es titular y apenas entra en el segundo tiempo, cuando el marcado está a favor de los suyos.

Los Gunners vive otra realidad completamente diferente, pues el Arsenal de Mikel Arteta es el único equipo en esta temporada que ha ganado todos sus cinco encuentros.

De la mano de su nuevo goleador Gabriel Jesús, los de Londres han sabido imponerse ante Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham y Aston Villa.

Manchester United vs. Arsenal en ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester United vs. Arsenal ONLINE GRATIS?

Manchester United vs. Arsenal: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Scott McTominay, Cristian Eriksen, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony Elanga y Marcus Rashford. DT: Erik Ten Hag.

Arsenal: Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney, Martin Odegaard, Sambi Lokonga, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

¿Dónde van a jugar Manchester United vs. Arsenal?