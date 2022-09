¿Cómo ver Colón vs. Boca Juniors EN VIVO vía ESPN y Star Plus por la Liga Profesional Argentina?

Colón vs. Boca Juniors EN VIVO se miden en el estadio Cementerio de los Elefantes, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario argentino), por la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro contará con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con formaciones iniciales, marcador actualizado y videos de goles.

Colón vs. Boca Juniors: previa

El Xeneize tendrá su último cotejo previo a lo que será el superclásico argentino ante River Plate. Por ello, el DT Hugo Ibarra ha decidido no convocar a Carlos Zambrano, habitual titular en su esquema, debido a que está en capilla en cuanto a tarjetas amarillas y se hubiese podido perder el compromiso ante el Millonario.

Asimismo, Luis Advíncula tampoco está citado para este encuentro, ya que, al igual que Pol Fernández y Alan Varela, están suspendidos. Con un equipo con varios alternos, Boca buscará sumar de a tres ante los de Santa Fe.

Colón vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Colón vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? 4 de septiembre ¿Dónde? Estadio Brigadier López ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora argentina), 4.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? ESPN y Star Plus

Colón vs. Boca Juniors: últimos partidos

¿A qué hora juegan Colón vs. Boca Juniors?

El cotejo entre Colón vs. Boca Juniors se disputará este 4 de septiembre en las instalaciones del estadio Brigadier López. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 4.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Colón vs. Boca Juniors?

Para sintonizar el partido Colón vs. Boca Juniors deberás acceder a los canales ESPN Premium en Argentina o a ESPN para el resto de Sudamérica. Además, podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Colón vs. Boca vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Colón vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Colón vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Colón vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus para ver el Colón vs. Boca Juniors, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Colón vs. Boca Juniors?

El recinto que albergará el partido entre Colón vs. Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina será el estadio Brigadier López, inaugurado en 1946 y con capacidad para recibir a 45.000 hinchas.

Formaciones probables de Colón vs. Boca Juniors