[En Vivo] Nacional vs. Peñarol, con Luis Suárez: hora y canal de TV para ver el clásico uruguayo

Mira AQUÍ el Nacional vs. Peñarol EN VIVO Y EN DIRECTO, este domingo 4 de septiembre, por la fecha 4 del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2022. El superclásico charrúa se disputará en el Estadio Gran Parque Central y la transmisión estará a cargo de la señal de VTV y Star Plus (streaming). Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Clásico Nacional vs. Peñarol 23:03 Peñarol no se queda atrás El carbonero anima a su hinchada con una gran imagen, a horas del clásico uruguayo. 23:02 Nacional se anima antes del clásico El conjunto liderado por Luis Suárez va en busca de los tres puntos y así viven la previa. 18:20 ¡Los convocados de Peñarol! El técnico Leonardo Ramos convocó a los siguientes jugadores para enfrentar el clásico uruguayo. 16:57 Nacional quedó listo El Decano realizó un último trabajo de cara al clásico ante Nacional, por el torneo uruguayo. Foto: Twitter. 15:32 ¿Dónde van a jugar Nacional vs. Peñarol? El Gran Parque Central es un estadio de fútbol mundialista. Es propiedad del Club Nacional de Football. 13:54 Nacional vs. Peñarol: posibles alineaciones Nacional: Rochet; Cándido, Laborda, Marichal, Lozano; Ocampo, Rodríguez, Carballo, Castro; Suárez y Fagúndez. Peñarol: Cardozo; Aguirregaray, Menosse, Rak, Ramos; Gargano, Cristóforo; Lozano, Méndez, Rossi; Bentancourt. 12:03 ¿Qué canal pasará el clásico? La transmisión del Nacional vs. Peñarol estará a cargo de VTV+ para la región de Uruguay y GolTV Latinoamérica para toda Sudamérica. También podrás seguirlo en la plataforma de streaming Star Plus. Argentina: GolTV, Star Plus Bolivia: GolTV, Star Plus Brasil: Star Plus Chile: GolTV, Star Plus Colombia: GolTV, Star Plus Ecuador: GolTV, Star Plus Paraguay: Star Plus Perú: GolTV, Star Plus Uruguay: GolTV, Star Plus, VTV+. 11:07 ¿A qué hora es el clásico? El clásico entre Nacional vs. Peñarol se llevará a cabo este domingo 04 de septiembre a la 1.30 p. m. (hora peruana) y 3.30 p. m. (hora uruguaya): México: 3.30 p. m. Perú: 3.30 p. m. Ecuador: 3.30 p. m. Colombia: 3.30 p. m. Bolivia: 4.30 p. m. Chile: 4.30 p. m. Venezuela: 4.30 p. m. Paraguay: 4.30 p. m. Argentina: 5.30 p. m. Uruguay: 5.30 p. m. Brasil: 5.30 p. m. 11:05 ¡Bienvenidos a la previa! Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oportunidad nos acompañarán en una edición más del superclásico del fútbol uruguayo entre Nacional vs. Peñarol.

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora uruguaya), 1.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal ver? VTV Uruguay y Star Plus

Nacional vs. Peñarol: la previa

Duelo especial. La cuarta jornada del balompié charrúa tendrá como principal atractivo el clásico entre Nacional vs. Peñarol. Igualmente, todos los reflectores se posaran sobre el goleador Luis Suárez: el experimentado artillero volverá a enfrentarse ante el eterno rival después de 16 años.

Más allá de la presencia del exdelantero del Barcelona, este compromiso se presenta como una oportunidad para que el ‘Bolso’ se mantenga en la pelea por el segundo certamen del año.

Por su parte, Peñarol no tuvo el mejor arranque y solo pudo cosechar ocho unidades en sus primeros cotejos. El Carbonero viene de registrar dos empates consecutivos y buscará sumar de a tres en el Gran Parque Central.

Nacional vs. Peñarol: alineaciones probables

Nacional: Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Léo Coelho, Leandro Lozano, Felipe Carballo, Diego Rodríguez, Alfonso Trezza, Camilo Cándido, Franco Fagúndez y Luis Suárez.

Peñarol: Dawson, Matías Aguirregaray, Da Silveira, Yonatthan Rak y Ramos, Gargano y Cristóforo, Laquintana, Lozano y Méndez, y Viatri o Bentancourt.

Nacional vs. Peñarol: últimos enfrentamientos

Peñarol 1-0 Nacional | 27.2.2022 | Primera Divisón

Peñarol 1-0 Nacional | 26.1.2022 | Amistoso

Peñarol 0-0 Nacional | 31.10.2021 | Primera Divisón

Peñarol 0-1 Nacional | 22.7.2021 | Copa Sudamericana

Nacional 1-2 Peñarol | 15.7.2021 | Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

En territorio uruguayo, el choque Nacional vs. Peñarol se podrá seguir desde las 3.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 1.30 p. m.

Uruguay: 3.30 p. m.

Ecuador: 1.30 p. m.

Colombia: 1.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Chile: 2.30 p. m.

Venezuela: 2.30 p. m.

Bolivia: 2.30 p. m.

Paraguay: 2.30 p. m.

Argentina: 3.30 p. m.

Brasil: 3.30 p. m.

España: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Peñarol?

Argentina: GolTV, Star Plus

Bolivia: GolTV, Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: GolTV, Star Plus

Colombia: GolTV, Star Plus

Ecuador: GolTV, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: GolTV, Star Plus

Uruguay: GolTV, Star Plus, VTV+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Peñarol?

Para acceder a Star Plus y ver el Nacional vs. Peñarol, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Nacional vs. Peñarol ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Nacional vs. Peñarol, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Asimismo, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Nacional vs. Peñarol?

El duelo entre Nacional vs. Peñarol se disputará en el Estadio Gran Parque Central. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 34.000 espectadores.