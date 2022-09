Juan Reynoso no asistirá a Matute para el clásico: conoce aquí el porqué de su decisión

A pocas horas de disputarse el superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. la presencia del técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, en el decisivo encuentro no se dará. La hinchada blanquiazul ya ha mostrado su rechazo en que el ‘Cabezón’ pise Matute.

El estratega peruano viene acercándose a estadios con el objetivo de observar jugadores y armar su primera lista de convocados. En ese sentido, en un primer momento, la asistencia de Reynoso al duelo entre cremas y blanquiazules era fijo. Sin embargo, La República pudo saber que las muestras de rechazo de los hinchas íntimos a través de las redes sociales y de forma presencial hicieron que cambie de decisión debido a no se tiene las medidas de seguridad necesarias.

Tampoco visitó los entrenamientos de Alianza Lima. A pesar de que tiene una buena relación con Carlos Bustos y su comando técnico, el ‘Cabezón’ decidió no asistir para no ensalzar a los hinchas que le guardan rencor; no obstante, el técnico blanquiazul le ha pasado toda la información requerida por el estratega de la Bicolor.

¿Por qué los hinchas de Alianza Lima tienen rechazo a Reynoso?

El pueblo blanquiazul aún le guarda resentimiento a Juan Reynoso por un hecho que pasó hace más de 20 años. Él fue canterano de la escuadra íntima, incluso sufrió la pérdida de sus compañeros en el Fokker F-27, pero no se consagró en el equipo. Los hinchas lo tildan de “desleal” por haber fichado por el máximo rival, Universitario de Deportes, cuando más lo necesitaban.

Cartel de los hinchas íntimos. Foto: MetAlianza

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Universitario?

La Liga Profesional de Fútbol del Perú dio a conocer todos los detalles que necesitas saber para no perderte este partidazo, el cual puede marcar un antes y un después en las aspiraciones de cada uno. El domingo 4 de septiembre, a las 3.30 p. m. (hora peruana), es la cita. El duelo será transmitido a través de la señal de Gol Perú.

¿Cuándo Reynoso anunciará la convocatoria de la Bicolor?