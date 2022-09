Catriel Cabellos reveló que tiene como referente a un jugador de la Bicolor: “Le pedí una foto”

Catriel Cabellos es el jugador del que todos hablan. El polifuncional futbolista, que acaba de firmar su primer contrato profesional con Racing, la rompió en el último amistoso con la selección peruana ante Chile. A pesar de solo tener 18 años, la ‘Joya’ de la Bicolor destacó en un amistoso internacional sub-23.

El actual jugador de la Academia tiene cuatro nacionalidades (Perú, Brasil, Paraguay y Argentina) y se decidió jugar por el equipo de todos, ya que desde muy pequeño ha tenido más cercanía con nuestro país. Respecto al fútbol peruano, costumbres y la comida. Cabellos viene siendo convocado por Gustavo Roverano a la selección peruana sub-20 para los distintos amistosos.

En ese sentido, el futbolista ha entrenado en la Videna, donde llegó a conocer a uno de los jugadores que más le gusta. El periodista Michael Succar charló con Catriel y le preguntó qué jugador de Racing o de la selección peruana le gusta. Ante esto, el polifuncional ofensivo mencionó que el experimentado Yotún es quien ha despertado su interés.

“A mí me gusta Yoshimar Yotún, me encantó el zapatazo que le metió a Nueva Zelanda y chocó en el travesaño. Me gusta ese tipo de jugadores. Otro que sigo es Sergio Peña. A ‘Yoshi’ lo conocí en la Videna y le pedí una foto. Es un referente para mí”, puntualizó para el programa de Youtube del comunicador peruano.

¿Cuánto es la cláusula que le puso Racing a Catriel Cabellos?

Según el periodista argentino Nicolás Montalá, que cubre habitualmente a Racing Club, Catriel Cabellos tendría una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. El volante peruano-argentino tiene contrato con la Academia hasta diciembre del 2026.