¿Cuánto vale y cuántos goles tiene Percy Liza, el delantero peruano que buscará brillar en Europa?

Hace algunas horas, Percy Liza remeció el mercado de fichajes al ser anunciado como nuevo jugador del Marítimo de la Primera División de Portugal. El delantero nacional fue cedido por Sporting Cristal por una temporada, pero con opción a compra. De esta forma, el futbolista de 22 años tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Este hecho sorprendió a los hinchas y a la prensa nacional porque ocurrió durante el cierre del libro de pases en Europa. En esta nota te contamos todos los números y estadísticas más importantes del artillero, quien buscará brillar en el Viejo Continente para poder tentar una posibilidad en la selección peruana.

¿Cuántos goles tiene Percy Liza en Primera División?

Percy Liza debutó profesionalmente en Sporting Cristal en 2019. El joven futbolista se desempeñó como centro delantero, aunque en algunos partidos fue utilizado como extremo por ambas bandas.

Percy Liza debutó con Sporting Cristal en el 2019. Foto: Luis Jiménez/GLR

En total, el artillero disputó 3.266 miunutos en 66 encuentros con la camiseta celeste entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, el jugador de 22 años convirtió 15 goles y brindó ocho asistencias

¿Cuánto vale Percy Liza?

Percy Liza incrementó rápidamente su valor de mercado durante los últimos años debido a sus buenas actuaciones en Sporting Cristal. El atacante estaba cotizado en 100.000 euros durante los inicios de su carrera profesional.

Percy Liza es nuevo jugador del CS Marítimo de Portugal. Foto: CS Marítimo

Actualmente, la carta pase del jugador de Marítimo de Portugal cuesta 475.000 euros , según el portal especializado en fichajes Transfermarkt. Cabe mencionar que su valor más alto fue de 500.000 mil euros en noviembre de 2021.

¿Cómo le fue a Percy Liza en la última temporada?

La temporada 2022 no fue muy buena para Percy Liza en Sporting Cristal. El delantero perdió protagonismo en el once titular de Roberto Mosquera durante las últimas fechas de la Liga 1. Incluso, no salió ni en la lista de convocados en algunos encuentros.