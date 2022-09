La vez que Pékerman le dijo a ‘Paco’ Bazán que tenía condiciones para jugar en River Plate

En los últimos meses, Francisco ‘Paco’ Bazán ha dado de qué hablar debido a algunos comentarios polémicos. El ahora comentarista deportivo brindó una entrevista para el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe en la que habló sobre su época como futbolista y sus inicios en las categorías juveniles de la selección peruana.

El exfutbolista recordó su experiencia en un Sudamericano Sub-17 y cómo se sintió cuándo quedaron eliminados del torneo. “Fue una buena generación, no nos fue bien, pero fue una linda experiencia. En esa selección empiezo como suplente. De un año a otro, yo crecí en esa sub-17. Me lanzaron al ruedo y fui titular en ese Sudamericano. Me tapé cualquier cantidad. Pero no sumamos muchos puntos y cuando nos eliminaron me metí al baño del hotel donde concentramos todos juntos, todas las delegaciones”, indicó.

La anécdota de ‘Paco’ Bazán con José Pékerman

Mientras se lamentaba por los resultados adversos con la selección peruana, Francisco ‘Paco’ Bazán reveló que el entrenador José Néstor Pékerman le dio palabras de aliento y le dijo que tenía las condiciones para jugar en River Plate de Argentina.