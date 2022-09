Melgar aún sueña con la final

Melgar deberá hacer un partido casi perfecto el próximo miércoles en la UNSA para retomar el camino hacia la final de la Copa Sudamericana. Y es que tras caer por 3-0 ante Independiente del Valle en Ecuador, los dirigidos por Pablo Lavallén recurrirán, además de fútbol, a la fuerza mental en casa.

Los rojinegros tendrá que vencer a los ecuatorianos por una diferencia de cuatro o más goles para avanzar directamente a la siguiente etapa (4-0, 5-1, 6-2, etc.). La posibilidad de anotar tres goles en Arequipa no es decabellada, de quedar 3-3 en el marcador global no habrá tiempo suplementarios y se irán a la tanda de penales, tal y como sucedió en la llave contra Internacional de Porto Alegre en Brasil. Aquí, si bien se tiene la experiencia de salir airosos gracias a las actuaciones de Carlos Cáceda, ello no garantiza de que el resultado sea favorable, pues tal como es la situación, es una situación de ruleta.

Es importante resaltar que, Melgar no conoce la derrota en casa desde hace 8 encuentros en el mencionado certamen internacional. La última vez que no pudo celebrar fue contra Nacional de Potosí el 18 de febrero de 2020. En aquella ocasión, el equipo arequipeño perdió 2-0.

Asimismo, existe otro dato que pocos hinchas conocen y que motiva al cuadro dirigido por Pablo Lavallén a salir con todo en el partido de vuelta. En 1993, Sporting Cristal disputó la edición de la Copa Libertadores de aquel año y logró remontar un marcador adverso de 3-0 en contra y, precisamente, fue ante un equipo ecuatoriano.

Los celestes enfrentaron a El Nacional de Ecuador. El primer duelo entre ambas escuadras fue en el mítico Olímpico Atahualpa de Quito y los del Rímac regresaron con un 3-0 en contra y todo hacía presagiar que la copa había finalizado para ellos. No obstante, dieron la sorpresa al revertir el partido de 180 minutos con goles de Pablo Zegarra, Percy Olivares, Flavio Maestri y Marquinho, quienes se encargaron de poner llave 4-3 a favor de Cristal.

Los rojinegros volvieron hoy a Perú con una sola consigna. “Ganar o morir”, como lo dijo Bernado Cuesta tras el pitazo final. Todo se definirá el siete de setiembre a partir de las 7:30 p.m. en Arequipa.

La palabra

Pablo Lavallén, técnico de Melgar

“Nada es imposible en el fútbol. Tengo confianza en mi equipo. Vamos a ir siempre hacia adelante. Seguiremos entrenando y el arco se abrirá en algún momento. Vamos a mejorar la precisión”