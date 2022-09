Rebagliati y la vez que explotó con otro compañero: “No me hables como si estuviera diciendo estupideces”

El pasado jueves 1 de setiembre, Diego Rebagliati y Pedro García tuvieron una tensa discusión durante la emisión del programa “Al Ángulo”, la cual se viralizó rápidamente en las redes sociales. El exdirigente le respondió muy ofuscado al periodista deportivo por desmerecer la información que brindó sobre la presencia de Jefferson Farfán en el clásico del fútbol peruano.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ‘Reba’ es protagonista de un acalarodo debate. En esta nota te contamos la polémica que hace algunos años tuvo el comentarista con otro de sus compañeros del espacio televisivo.

La vez que Diego Rebagliati explotó contra José Chavarri

En febrero de 2019, Sporting Cristal venció 1-0 a Alianza Lima por la Liga 1. Tras ello, los panelistas del programa “Al Ángulo” debatieron sobre este encuentro. Diego Rebagliati resaltó la intensidad que hubo en ese cotejo. Sin embargo, José Chavarri no compartió la postura de su compañero.

“Para mí fue un partido bastante malo. Si yo quiero ver intensidad, me voy al hipódromo para ver cómo los caballos corren”, indicó Chavarri. Este comentario generó la ira del exdirigente de Sporting Cristal.

“No me ningunees. No me hables de carrera de caballos como si yo estuviera hablando estupideces. Eso no te lo permito, bájate un cambio. ¿Te estás burlando de lo que yo estoy diciendo?”, le respondió ‘Reba’ muy ofuscado.

¿Qué pasó entre Diego Rebagliati y Pedro García?

La discusión que tuvieron Diego Rebagliati y Pedro García el pasado jueves 1 de setiembre estuvo relacionada a Jefferson Farfán. El exfutbolista reveló que la ‘Foquita’ no jugará el clásico entre Alianza Lima y Universitario. Ante ello, el periodista deportivo lanzó un polémico comentario.

“Un periodista serio e informado como tú, cómo le das crédito al humo de que Farfán juegue, lo hablamos hace un par de días y no es serio hablar de eso”, señaló el hombre de prensa en “Al Ángulo”.

‘Reba’ se enojó ante estas palabras y terminó insultando a su compañero. “No. Haz el programa tú solo, haces un monólogo, tú contéstate, tú respóndete. Mejor me voy y haz el programa solo. Tú dices qué es importante y de qué hay que hablar (...). Se va a la c***”, indicó.