¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Betis EN VIVO vía ESPN y Star Plus por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Betis EN VIVO se enfrentan este sábado 3 de septiembre, por la fecha 4 de LaLiga Santander 2022-23. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 9.15 a. m. (hora peruana), por la señal de ESPN y Star Plus (streaming). Si no quieres perderte este y otros partidos del fútbol español, ingresa a La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de los goles.

Real Madrid vs. Betis: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Betis ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de septiembre ¿A qué hora? 9.15 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Betis?

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Chile: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Un duelo por el primer lugar de la tabla de posiciones en la liga española tendrá lugar este sábado en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Real Betis, ambos punteros del certamen con nueve unidades, se verán las caras en el cruce más atractivo de esta cuarta jornada por la actualidad de los dos clubes.

El conjunto blanco, vigente campeón, ha iniciado con el pie derecho la defensa de su título al encadenar tres victorias al hilo. La más reciente de ellas fue la que consiguió en su visita al Espanyol por 3-1, con tantos de Vinícius Júnior y Karim Benzema (doblete).

Por su parte, el sorprendente cuadro andaluz le ganó por la mínima al Osasuna para sumarse a la pelea por el liderato. Una solitaria anotación de Borja Iglesias bastó para que el elenco de Manuel Pellegrini se quede con el triunfo.

Real Madrid y Betis ya se enfrentaron en mayo de este 2022. En el Bernabéu, el resultado de aquel duelo correspondiente a la fecha final de la edición anterior del torneo fue un empate 0-0.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Betis?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga.

¿Cómo sintonizar Real Madrid vs. Betis por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Betis vía Star Plus?

El servicio de streaming Star Plus, desde el cual podrás seguir el partido Real Madrid vs. Betis, se encuentra disponible en todos los países de Latinoamérica. Puedes acceder al mismo a través de la página web www.starplus.com ingresando los datos de tu cuenta o regístrate y selecciona uno de los planes disponibles.

PUEDES VER: Los jugadores de Melgar que fueron relegados por Lavallén y que eran importantes con Lorenzo

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Real Madrid vs. Betis?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Real Madrid vs. Betis: transmisión ONLINE

En caso no tengas acceso a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Betis por internet, también puedes informarte en directo acerca de las incidencias del compromiso desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.