[ESPN y STAR Plus, En Vivo] AC Milan vs. Inter: ¿dónde ver el derbi de la Serie A?

Ver AC Milan vs. Inter EN VIVO y DIRECTO este sábado 03 de setiembre por la quinta jornada de la Serie A de Italia 2022. El derbi comenzará a las 11.30 a. m. (hora peruana) desde el mítico estadio San Siro y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

AC Milan vs. Inter: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Inter ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de setiembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? San Siro ¿Canal? ESPN, Star Plus

AC Milan vs. Inter: la previa

De poder a poder. AC Milan e Inter de Milán no tuvieron el arranque esperado en la presente edición de la Serie A de Italia. Si bien se mantienen cerca de los primeros lugares, en algunos cotejos tropezaron.

El conjunto nerazzurri logró recuperarse de su derrota ante Lazio y en su última presentación se impuso por 3-1 ante Cremonese. Por su parte, el rossonero mantiene su invicto en el certamen; si embargo, tuvo dos empates que lo dejaron en la sexta casilla.

AC Milan vs. Inter: posibles alineaciones

AC Milan: Mike Magnian; Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernández y Davide Calabria; Sandro Tonali e Ismael Bennacer; Rafael Leao, Junior Messias, Charles De Ketelaere; y Olivier Giroud.

Inter: Samir Handanovic; Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni y Milan Skriniar; Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Denzel Dumfries y Federico Dimarco; Joaquín Correa y Lautaro Martínez.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Inter?

En territorio peruano, el derbi AC Milan vs. Inter se podrá seguir desde las 11.00 a. m.. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Chile: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Italia: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite AC Milan vs. Inter?

Para ver el AC Milan vs. Inter EN VIVO, debes sintonizar la señal de ESPN. Otra opción para seguirlo es a través de Star Plus, servicio de streaming que cuenta con el mencionado canal y los derechos de las principales ligas europeas.

AC Milan vs. Inter: ¿cómo ver EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el AC Milan vs. Inter?

Para acceder a Star Plus y ver el AC Milan vs. Inter, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver AC Milan vs. Inter ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el AC Milan vs. Inter, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan AC Milan vs. Inter?

El ‘Derby della Madonnina’ entre AC Milan vs. Inter se disputará en el mítico estadio San Siro. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Milán, Italia, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.