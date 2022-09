¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Nantes vs. PSG por la Ligue 1 2022-2023?

Nantes vs. PSG EN VIVO se miden este sábado 3 de setiembre por la fecha 6 de la Ligue 1 2022-2023 a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Stade de la Beaujoire. El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy de la liga francesa y de los torneos más importantes del mundo, puedes ver la transmisión por internet en la web de La República Deportes.

Nantes vs. PSG: ficha del partido

Nantes vs. PSG Ligue 1 2022-2023 ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade de la Beaujoire ¿Canal? ESPN y Star Plus

El equipo de la capital, con 21 goles marcados en cinco partidos, baila al ritmo de Neymar, excepcional en el arranque con siete tantos y seis asistencias, por lo que se posiciona como el mejor del campeonato en ambas estadísticas.

Los atacantes del PSG parecen tener más puntería fuera de casa, con 15 de los 21 goles marcados fuera del Parque de los Príncipes. Mala noticia para el Nantes, su anfitrión del sábado, que buscará vengarse de la derrota 4-0 que sufrió en la Supercopa a finales de julio.

Los Canarios cuentan con la cuarta mejor defensa del campeonato, con solo cinco goles encajados. ¿Será suficiente para contener a Neymar?

Con información de EFE

¿A qué hora juega Nantes vs. PSG?

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Nantes vs. PSG: ¿cómo ver EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Nantes vs. PSG ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Nantes vs. PSG, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nantes vs. PSG?

Para acceder a Star Plus y ver el Nantes vs. PSG, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

