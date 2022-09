¡Bomba en el mercado de pases! Percy Liza es nuevo jugador del Marítimo del fútbol portugués

¡Inesperado! Percy Liza fue anunciado por las redes sociales del Marítimo de la Primera División de Portugal como nuevo refuerzo para la temporada 2022-23. El delantero de 22 años deja Sporting Cristal para llegar al conjunto luso y tener su primera experiencia en el fútbol europeo.

Sporting Cristal se pronuncia tras el pase de Liza a Marítimo

El equipo rimense informó que el delantero de 22 años llegará como cedido al conjunto portugués por un año con opción a compra.

Comunicado de Sporting Cristal. Foto: Sporting Cristal

De esta manera, el joven delantero peruano abandona el conjunto cervecero tras cuatro temporadas, donde fue campeón de la Liga 1 en 2020 y de la Copa Bicentenario en 2021.

Publicación de CS Marítimo. Foto: captura de Twitter

¿Qué delanteros quedan en Sporting Cristal?

Tras la partida de Liza, el conjunto rimense se quedó con Irven Ávila, Marlon Perea, Juan Carlos González y Joffre Escobar como delanteros. Alejandro Hohberg, Christopher Olivares y Joao Grimaldo van más por las bandas.

¿Cuándo fue el último gol de Percy Liza con Sporting Cristal?

La última vez que el delantero agitó las redes fue el pasado 21 de agosto ante la Universidad San Martín. Liza anotó casi al final del encuentro tras un pase de Hohberg.

Roberto Mosquera se pronunció tras empate de Sporting Cristal

Los hinchas celestes señalaron que el mal partido de su equipo ante César Vallejo se debió al planteamiento de Roberto Mosquera. Una situación a la que, en conferencia de prensa, el entrenador no tomó importancia.

“No hablo del público, no escucho. No lo tomo en cuenta. Respeto lo que dicen, pero no les presto atención”, expresó ante los medios de comunicación.