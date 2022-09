Melgar perdió en Quito ante Independiente del Valle: rojinegros buscarán la revancha

La falta de experiencia llevó a Melgar a recibir dos goles en dos minutos y culminar goleado. Un equipo que no se amilanó ni renunció a su estilo, aun teniendo el marcador en contra, deberá recordar hoy que faltan 90 minutos para seguir escribiendo su nombre en la historia del fútbol internacional. Los rojinegros cayeron por 3-0 ante Independiente del Valle, que culminó las jugadas que generó y llegará cómodo a Arequipa para definir su clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Hacer un altar a San Carlos Cáceda no sería un error, aún mirando el marcador final. Ya no es una casualidad o sorpresa, el golero de Melgar se lució en más de una ocasión. Los dirigidos por Pablo Lavallén salieron con todo al campo del estadio Rodrigo Paz Delgado, a tal punto de tener en los pies de Cuesta, tras un pase de Iberico, la oportunidad precisa para abrir el marcador apenas al minuto de juego. Adormecido, quizás por la falta de público en las gradas, Independiente de Valle no demoró en despertar para llenar de emoción el encuentro.

Los ecuatorianos tomaron el balón y con el pasar de los minutos le dieron las armas necesarias a Cáceda para colgarse el cartel de héroe en el primer tiempo. Sin embargo, el golero no pudo resistir el ataque ecuatoriano. La marca inexistente en el área ante el oficio de un equipo acostumbrado a jugar estas instancias fue suficiente para que Richard Schunke (29′) anote el primero del encuentro. Cabezazo abajo y gol.

El cuadro dominó tuvo problemas para defender, pero también hizo de las suyas. Aprovechó la espalda de línea de 3 de los ecuatorianos y al minuto 39′ una jugada terminó con un tanto en posición adelantada de Luis Iberico. Minutos antes del final, penal contra Cabrera, pero ni el árbitro ni el VAR lo vieron. El local con buen manejo de balón y cambios de frente superó a Melgar por los costados para irse con el marcador a favor al descanso.

Luchó. Kenyi Cabrera hizo lo que pudo durante el cotejo. Foto: EFE

En el complemento fue un ida y vuelta. Un cabezazo de Arias en el travesaño y la respuesta de Independiente del Valle que no culminó en gol gracias a la intervención de Orzán. No obstante, los arequipeños pagaron caro sus errores y, en menos de cinco minutos, olvidaron que es un partido de 180 minutos.

Al minuto 67′ un pase perfecto de Marco Angulo y gol de Faravelli. El tanto golpeó a los de Lavallén, pues en la siguiente jugada el local volvió a celebrar. Una suma de errores en una sola jugada y Lautaro Díaz sentenció todo.

La vuelta se jugará el 7 de setiembre en la UNSA, donde más que fútbol los peruanos deberán tener la cabeza fuerte para revertir el resultado.

Sabías que...

Optimista. Bernardo Cuesta habló con la prensa tras la dura derrota en Ecuador. “Hay que mejorar, hay que seguir corrigiendo, pero sabemos que es matar o morir de local. Tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de revertir la llave. Es difícil, no imposible. Este equipo se caracteriza por siempre luchar”.