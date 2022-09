Carlos Cáceda confía en la remontada de Melgar ante IDV: “Tampoco nos vamos a volver locos”

FBC Melgar no logró dar el primer golpe en Quito y cayó goleado por 3-0 ante Independiente del Valle por la semifinal de ida de Copa Sudamericana. Al respecto, Carlos Cáceda se manifestó sobre lo acontecido y mostró su pesar por la dura derrota.

El arquero del Dominó contó a RPP cómo se encuentra el plantel: “El equipo está mentalizado, somos conscientes, estamos tristes por el resultado, pero faltan 90 minutos en Arequipa. Con mucha fe, tampoco nos vamos a volver locos, tenemos que seguir en lo mismo y hacer todo lo que el profesor planea”.

Asimismo, el guardameta analizó el encuentro ante IDV y señaló que confía en que no se repita la misma situación en el Monumental de la UNSA: “Nosotros también generamos ocasiones, pero lastimosamente la pelota no entró. Ahora esperamos que la hinchada nos apoye como siempre, ellos están en las buenas y en las malas. Este partido no será la excepción”.

Además, indicó que, al solucionar aquellos errores que les costaron caro, pueden conseguir su pase a la final de la Sudamericana: “Es lo mismo que estamos haciendo (pensar en la clasificación), claro, con corregir algunas cosas y sí, podemos lograr el objetivo”, sentenció Cáceda.

Melgar vs. Independiente del Valle: fecha y hora de la vuelta

La semifinal de vuelta entre los rojinegros y el Matagigantes se dará el próximo miércoles 7 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana). El duelo contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN, Star Plus y DirecTV Sports.