Vivian Baella sobre juicio contra la federación de vóleibol: “Tenía las de ganar porque estaba en mi derecho”

Dentro del voleibol peruano, el nombre de Vivian Baella destacó durante años al vestir la camiseta de la selección nacional con mucha garra y se convirtió —en su momento— en una de las referentes en esta disciplina deportiva.

Ella dejó las canchas y competencias porque anunció que se sentía cansada mental y corporalmente. Factor que le permitió ingresar a otros ambientes laborales para así darle un giro por completo a su vida. En una entrevista con Carlos Orozco, narró cómo fue este proceso y el juicio que tuvo con la Federación Peruana de Vóleibol, donde laboró por un tiempo.

“Gané el juicio, tenía todas las de ganar porque estaba en mi derecho. Recién se resolvió el año pasado porque todo se paralizó por la pandemia. Lo que pasa es que estaba con recibo por honorarios, pero estaba a cargo de una oficina, tenía sello y, cuando sospechaba que me querían sacar porque entré con una gestión , a una de mis amigas del colegio, que es especialista en derecho laboral, le escribí, le conté todo y me dijo ‘quédate con el sello, firma el horario, tómale foto a los documentos que firmas’ y ella me había preparado”, relató tras trabajar por dos años y nueve meses.

Ante su despido arbitrario, Baella inició un proceso judicial el cual ganó en 2021: “Me pagaron lo que me correspondía, vacaciones truncas, CTS, remuneración, etc. No gané en daños y perjuicios porque ellos alegaron que yo seguí con mi vida normal, porque al mes que me sacaron estuve empezando el curso de capacitación (para tripulante de cabina)”, añadió.

¿A qué se dedica actualmente Vivian Baella?

Vivian Bella dejó las canchas de vóleibol para enfocarse en una nueva etapa de su vida. La exdeportista encontró una oferta de trabajo para ser tripulante de cabina en una aerolínea internacional y, desde entonces, se dedica a laborar a bordo de un avión asistiendo a los pasajeros en las necesidades que dispongan durante el viaje. Es importante destacar que estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola y posee el grado de bachiller.