Vivian Baella reveló dramático episodio que vivió en Alianza Lima: “No me pagaron por 5 meses”

Hace algunos meses se conoció que Vivian Baella había dejado el vóley profesional para dedicarse a la aviación comercial. Tiempo después, la mundialista con la selección peruana brindó una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco, en la que contó una dura etapa que atravesó cuando jugaba en Alianza Lima.

La exdeportista indicó que pasó aprietos económicos en esa época debido a que el cuadro blanquiazul no le pagó por sus labores en el tiempo correspondiente.

“Cuando jugaba, Alianza no nos pagó por cinco meses. Fue la única vez que tuve aprietos. Ese tiempo, Alianza estaba mal no solo en vóley, sino en fútbol. Fue hace años. No nos pagaban, se retrasaron cinco meses”, manifestó.

Por otro lado, reveló que la mayoría de jugadoras no firman un contrato con los clubes de la Liga Profesional de Vóley Femenino.

“No firmas contrato con los clubes de vóley. Las que vienen del exterior creo firman un acuerdo, pero no es profesional. Si el club está atravesando por problemas, no te paga. Una vez a un club le estaba yendo mal en resultados y no nos pagaba. Las chicas jugaban por ellas, por el club. Y si te lesionas, depende del club si te sigue pagando o no. Cubrían tratamiento, pero no en sueldo, solo un porcentaje”, señaló.

¿A qué se dedica actualmente Vivian Baella?

Vivian Baella estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola. Durante algún tiempo, estuvo trabajando en la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Posteriormente, encontró una oferta laboral para ser tripulante de cabina en una aerolínea y decidió postular. Actualmente, se desempeña como auxiliar de vuelo en LATAM Airlines.