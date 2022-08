Periodista ecuatoriano dice que el “continente entero” quiere a Independiente del Valle en la final

Melgar tiene una cita con la historia cuando enfrente a Independiente del Valle por la semifinal de la Copa Sudamericana 2022. El cuadro arequipeño tendrá su primera prueba este miécoles 31 de agosto cuando visite Quito y se enfrente al popular Matagigantes. Si bien los dirigidos por Pablo Lavallén están motivados en llegar a la final, en Ecuador opinan lo contrario.

Sebastián Decker, periodista de DirecTV Sports, sostuvo que el cuadro ecuatoriano es favorito para quedarse con la llave e, incluso, aseguró que el “continente entero” quiere ver a Independiente del Valle en la final de la Copa Sudamericana como en el 2019, año en que la ganó.

”Hay mucha claridad con respecto a quien es el favorito y creo que el continente entero espera ver a Independiente del Valle en otra final. Melgar es un rival difícil y exigente, pero desde ya te digo que, para la mayoría de aficionados y comunicad futbolera, IDV es claramente favorito contra Melgar”, sostuvo.

Recordemos que ambos equipos ya se enfrentaron en dos oportunidades en un torneo internacional. Fue en la Copa Libertadores 2016, cuando compartieron el mismo grupo. En ambos partidos, Independiente del Valle se impuso 0-1 (visita) y 2-0 (local) ante Melgar.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El duelo entre Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la Copa Sudamericana 2022.

¿En qué canal ver Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El encuentro entre Melgar vs. Independiente del Valle se transmitirá por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go y Star Plus.