Melgar vs. Independiente del Valle: fecha, hora y canal del partido de vuelta por la Sudamericana

Hora de dar la vuelta a la página. Luego que Melgar cayera por 3-0 ante Independiente del Valle en Quito, el cuadro peruano deberá definir su pase a la final de la Copa Sudamericana 2022 al jugar de local en el Estadio Monumental de la UNSA. Los dirigidos por Pablo Lavallén necesitan ganar por más de tres goles si desean clasificar de manera directa.

El cuadro dominó solo tendrá una semana para planificar este encuentro y darle vuelta a la llave para jugar su primera final en este torneo internacional, el cual que se disputará a partido único en la ciudad de Córdoba (Argentina). En la siguiente nota conoce la fecha, hora y canal del partido de vuelta por la semifinal de la Conmebol Sudamericana.

Melgar nunca le ha podido ganar a Independiente del Valle. Foto: EFE

¿Cuándo se juega la vuelta Melgar vs. Independiente del Valle?

El partido de vuelta de la semifinal Melgar vs. Independiente del Valle se jugará el próximo miércoles 7 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora jugarán Melgar vs. Independiente del Valle?

El duelo entre Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO será a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la Copa Sudamericana 2022. Revisa a qué hora ver según tu zona.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Melgar vs. Independiente del Valle?

El encuentro entre Melgar vs. Independiente del Valle se transmitirá por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go y Star Plus.