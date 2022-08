Melgar vs. Independiente del Valle: alineaciones confirmadas del partido por Copa Sudamericana

Quedan pocos minutos para que Melgar vs. Independiente del Valle empiecen a rodar el balón en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Ambos equipos empezarán a jugar el encuentro de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana, a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Si bien las dos escuadras llegan en igualdad de condiciones, las casas de apuesta dan como favorito al ‘Matagigantes’.

El cuadro ecuatoriano no solo aprovechará su localía, sino también la experiencia que tiene al jugar este tipo de instancias. El tornado del valle sabe lo que es superar las semifinales e, incluso, ganar el torneo (2019). Por su parte, el Dominó es la primera vez que llega a esta fase y quiere seguir con su hazaña.

A poco de que inicie el encuentro, ambos técnicos confirmaron sus alineaciones. El entrenador de Melgar, Pablo Lavallén, no hizo muchas variaciones respecto al equipo que eliminó a Internacional de Porto Alegre y tendrá a Carlos Cáceda y Bernardo Cuesta como sus máximas figuras. Por su parte, Independiente del Valle será comandado por su goleador Gabriel Solorzano.

FBC Melgar vs. Independiente del Valle: el partido de ida se jugará en Quito por la semifinal de Copa Conmebol Sudamericana 2022. Foto: composición LR/Copa Sudamericana

PUEDES VER: Impresionantes números de Melgar en la Sudamericana y una racha negativa que irá a romper ante IDV

Melgar vs. Independiente del Valle: alineaciones confirmadas

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Matías Lazo; Luis Iberico, Cristian Bordachar, Alexis Arias, Cabrera, Martín Pérez Guedes; Bernardo Cuesta.

Alineación de Melgar ante IDV. Foto: Melgar/Twitter

IDV: Wellington Ramírez; Jhoanner Chávez, Luis Segovia, Richard Schunke, Mateo Carajabal, Matías Fernández; Pellegrano, Lorenzo Faravelli, Marco Angulo, Díaz; Junior Sornoza.

Alineación confirmada del Matagigantes. Foto: Independiente del Valle

¿A qué hora juegan Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El duelo entre Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la Copa Sudamericana 2022.

¿En qué canal ver Melgar vs. Independiente del Valle EN VIVO?

El encuentro entre Melgar vs. Independiente del Valle se transmitirá por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go y Star Plus.