[EN VIVO] FBC Melgar vs. Independiente del Valle: ¿a qué hora y en qué canal ver la semifinal?

Ver Melgar vs. Independiente del Valle HOY, 31 de agosto, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV, ESPN y Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

PREVIA Melgar vs. Independiente del Valle 05:32 Deneumostier podría seguir el camino de Reyna El futbolista del cuadro arequipeño, Paolo Reyna, no jugará el partido de ida de la semifinal contra Independiente del Valle a causa de acumulación de tarjetas amarillas. Una baja importante para el 'Dominó'. Por este motivo, la preocupación en Melgar será que Alec Deneumostier no consiga su tercera tarjeta amarilla frente al conjunto ecuatoriano en el duelo de este jueves 1 de septiembre. De ser amonestado, no podrá jugar en Arequipa el partido de vuelta. 04:17 ¿Quiénes serán los árbitros de la semifinal? El brasileño Raphael Claus fue designado por la Conmebol como el encargado de impartir justicia entre Independiente del Valle y Melgar en el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Junto a Claus estarán Danilo Manis (asistente 1), Rodrigo Correa (asistente 2) y Bruno Arleu (cuarto árbitro). En el VAR, los encargados serán Rodolpho Toski, Rodrigo Guarizo y Milciades Salvidar. 02:20 Las diferencias de valor de mercado entre ambos semifinalistas Según el portal Transfermakt, Independiente del Valle tiene un plantel valorizado en 16,93 millones de euros, mientras que Melgar llega a los 10,48 millones de euros. Por otro lado, el futbolista ecuatoriano Júnior Sornoza tendría un valor de 1,6 millones de euros en el mercado internacional. Por su parte, Alexis Arias es el más cotizado del cuadro arequipeño con un valor que asciende a 750.000 euros. 01:27 ¡Con el apoyo de todos! Melgar ha despertado, una vez más, la ilusión de todos los peruanos de que un club peruano pueda triunfar a nivel internacional y el apoyo a la escuadra arequipeña ha llegado de todos lados, principalmente de sus coterráneos de la Ciudad Blanca. Es así que el conjunto dirigido por Pablo Lavallén recibió a los niños de la Escuela de Menores, quienes se encargaron de transmitirle buenas vibras de cara al partido de ida de la semifinal frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Foto: FBC Melgar 23:59 Independiente del Valle y la proyección del club con los jóvenes Independiente del Valle es un club ecuatoriano que ha tomado protagonismo en torneos internacionales durante los últimos años y la clave parece estar en su principal preocupación por mantener un equipo lleno de jóvenes promesas. “El 35% del presupuesto general del club está destinado para la formación de menores. Nunca bajamos del 30%”, explicó Roberto Arroyo, gerente de Independiente del Valle. 22:37 ¿Quién es el goleador de la Copa Sudamericana 2022? El delantero de FBC Melgar, Bernardo Cuesta, es el goleador de la presente edición con ocho anotaciones en 11 partidos. Además, está a tres tantos de alcanzar a Hernán Barcos como el máximo artillero en la historia de la competencia. 22:16 Conmebol ya vive el IDV-Melgar A través de sus redes sociales, la Conmebol publicó una imagen promocional del partido donde se puede apreciar al portero Carlos Cáceda controlar un balón de un futbolista de Independiente del Valle. 21:57 Posibles alineaciones del partido Así saldrían ambos equipos por las semifinales de la Copa Sudamericana: FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Matías Lazo; Luis Iberico, Cristian Bordacahar, Alexis Arias, Walter Tandazo, Martín Pérez Guedes y Bernardo Cuesta. Independiente del Valle: Wellington Ramírez; Jhoanner Chávez, Luis Segovia, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Matías Fernández; Fernando Gaibor, Lorenzo Faravelli, Marco Angulo, Jonatham Bauman, Junior Sornoza. 21:54 Los jóvenes de Melgar que buscan la hazaña El cuadro arequipeño se ha carecterizado por la combinación entre experiencia y juventud. Dentro de su equipo titular se pueden observar algunos juveniles como Paolo Reyna, Alec Denemoustier y Kenji Cabrera. - Matías Lazo | 19 años | Defensa central - Kenji Cabrera | 19 años | Extremo derecho - Paolo Reyna | 20 años | Lateral izquierdo - Jorge Cabezudo | 20 años | Portero - Walter Tandazo | 22 años | Volante central - Alec Deneumostier | 23 años | Defensa central - Alejandro Ramos | 23 años | Lateral derecho 21:42 Exjugador de IDV invita a los hinchas a ir al estadio Angelo Preciado animó a los hinchas a ir al estadio para el partido contra Melgar. 20:30 Los hinchas ya viven la previa Los aficionados del equipo rojinegro ya viven el duelo y se preparan para alentar a FBC Melgar. 19:23 ¿Cuánto pagan las casas de apuestas? Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas deportivas. Independiente del Valle es el claro favorito. 18:19 ¿Cómo llega Melgar al encuentro ante Independiente del Valle? Melgar se medirá ante Independiente del Valle por las semifinales de la Copa Sudamericana. El elenco arequipeño llegará con una victoria encima en la Liga 1. Los rojinegros ganaron por 2-1 a San Martín y quedaron listos desde el últimos viernes 26 de agosto para el duelo ante los ecuatorianos. Mientras tanto, en la Sudamericana dejó en el camino a Internacional en los cuartos de final. 17:42 Antecedente nada favorable para Melgar Ambas escuadras se enfrentaron en dos ocasiones durante la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2016. Los dos duelos los ganaron los ecuatorianos con marcadores de 2-0 y 1-0. 17:13 Posible alineación de Independiente del Valle El dueño de casa ya tiene casi lsito su equipo para el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2022. Independiente del Valle alienaría de la siguiente manera: Wellington Ramírez; Jhoanner Chávez, Luis Segovia, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Matías Fernández; Fernando Gaibor, Lorenzo Faravelli, Marco Angulo, Jonatham Bauman, Junior Sornoza. 15:34 ¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Melgar ONLINE GRATIS? Si quieres seguir en internet el Independiente del Valle vs. Melgar, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro. 15:33 ¿En qué canal ver Independiente del Valle vs. Melgar EN VIVO? El encuentro entre Independiente del Valle vs. Melgar se transmitirá por la señal de ESPN y DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Melgar vs. Independiente del Valle: historial Hasta el momento, ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades.



Melgar 0-1 Independiente del Valle | 1.3.2016 | Copa Libertadores

Independiente del Valle 2-0 Melgar | 15.3.2016 | Copa Libertadores 13:57 Sorpresiva decisión de Independiente del Valle El partido Melgar vs. Independiente del Valle en Quito contará con el aliento de miles de hinchas ecuatorianos, quienes epseran que el 'Matagigantes' le de un alaegría a su país. Si bien se espera un lleno total, el club negriazul anunció que donará el total de su taquilla del partido ante el Dominó para la lucha contra la desnutrición crónica infantil de su país. Esta medida se dio luego de que el club firmara un convenio con la Red para la Nutrición Infantil (Redni). 13:16 ¡Alarma rojinegra! Melgar tendría dos bajas Pablo Lavallén tendrá que mover sus piezas para la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. A la baja de Paolo Reyna, quien debe cumplir una suspensión, se podría sumar la de Kenji Cabrera. El habilidoso atacante salió lesionado del compromiso ante Carlos Stein y no estuvo presente en el último duelo ante San Martín. 13:02 ¡Arequipa será una fiesta! Solo un día nos separa del Melgar vs. Independiente del Valle y si bien el partido se jugará en Ecuador, los arequipeños ya están alistando la previa para este cotejo. A través de sus redes sociales, el Dominó anunció que para este miércoles 31 de agosto se hará un Fan Fest en un conocido local de la 'Ciudad Blanca'. La concentración será desde las 5.30 p. m. 12:08 'Joya' de la Premier League alienta al IDV Desde Inglaterra, se vive el partido Melgar vs. Independiente del Valle. Moisés Caicedo del Brighton & Hove Albion de la Premier League alentó al 'Matagigantes' y pidó a los hinchas ecuatorianos llenar el estadio de la ciudad de Quito. El joven delantero de 20 años es canterano del IDV. 12:02 ¡Iniciamos con la previa Melgar vs. Independiente del Valle! Buenos días, estimado lector de La República. En la siguiente nota podrás encontrar toda la información acerca del partido Melgar vs. Independiente del Valle por la semifinal de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para el miércoles 31 de agosto a las 7.30 p. m. en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Melgar vs. Independiente del Valle: previa

El Dominó ya ha jugado en Quito contra el IDV en 2016 por Copa Libertadores, pero la experiencia no fue la esperada para el conjunto arequipeño, ya que cayó por 1-0. En el partido disputado en la Ciudad Blanca, los rojinegros volvieron a caer, esta vez, por 2-0.

Aquel recuerdo es el que quiere borrar Melgar, que ahora llega más motivado después de eliminar a favoritos como Racing (en fase de grupos) y a Inter de Porto Alegre (en cuartos de final). Aunque el Matagigantes es el candidato a pasar de ronda por las casas de apuestas, los mistianos buscarán romper de nuevo las estadísticas y emular la campaña de Cienciano en 2003.

FBC Melgar vs. Independiente del Valle: ficha del partido

Partido FBC Melgar vs. IDV ¿Cuándo juegan? HOY, 31 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal ver? DirecTV Sports, ESPN y Star Plus

Melgar vs. Independiente del Valle: alineaciones posibles

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Matías Lazo; Luis Iberico, Cristian Bordachar, Alexis Arias, Walter Tandazo, Martín Pérez Guedes; Bernardo Cuesta.

IDV: Wellington Ramírez; Jhoanner Chávez, Luis Segovia, Richard Schunke, Mateo Carajabal, Matías Fernández; Fernando Gaibor, Lorenzo Faravello, Marco Angulo, Jonathan Bauman; Junior Sornoza.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Independiente del Valle?

El enfrentamiento entre Melgar vs. IDV se disputará este 31 de agosto en las instalaciones del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. Independiente del Valle?

Para sintonizar el partido Melgar vs. Independiente del Valle, deberás acceder a los canales ESPN o DirecTV Sports. También podrás ver ONLINE el duelo desde Star Plus.

Melgar vs. Independiente del Valle vía DirecTV Sports: canales

¿Cómo ver Melgar vs. Independiente del Valle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Melgar vs. Independiente del Valle?

El recinto que albergará el cotejo entre Melgar vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana será el Estadio Rodrigo Paz Delgado, estadio inaugurado en 1997 y con capacidad para albergar a 41.575 hinchas.