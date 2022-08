Ciurlizza afirma que la idea de Jefferson Farfán es jugar el clásico para anunciar su retiro

A pocos días del superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, el exjugador blanquiazul Marko Ciurlizza se refirió a una posible presencia de Jefferson Farfán en el duelo ante la escuadra crema, en el que solo estaría para anunciar su retiro.

Los dirigidos por Carlos Bustos llegarán al duelo ante los merengues tras un duro empate ante UTC de Cajamarca. Los íntimos necesitan sacar los tres puntos para poder recuperar posiciones y luchar por ganar el Torneo Clausura. Esto con el objetivo de instalar su nombre en la final nacional y lograr el bicampeonato nacional.

Sin embargo, una incógnita que se ha presentado en los últimos días es si Jefferson Farfán jugará el clásico. Recientemente, se lo consultaron al mismo futbolista, y dijo que sería “sorpresa”. Tras ello, Marko Ciurlizza comentó en una entrevista para Gol Perú que, si llegara a jugar la ‘Foquita´, solo sería para anunciar su retiro del fútbol profesional.

“La idea que tengo, charlando con unos amigos, es que Jefferson Farfán quiere jugar el clásico para anunciar su retiro y que sea su último juego. Hasta donde sé, Jefferson no ha tocado balón y no ha entrenado con sus compañeros. No lo veo entrando por un tema de cuidar su rodilla. Los clásicos son un partido de mucha fricción”, puntualizó.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Universitario?

La Liga Profesional de Fútbol del Perú dio a conocer esta tarde todos los detalles que necesitas saber para no perderte este partidazo, el cual puede marcar un antes y un después en las aspiraciones de cada uno. El domingo 4 de septiembre, a las 3.30 p. m. (hora peruana), es la cita. El duelo será transmitido a través de la señal de Gol Perú.