Leao Butrón reveló que Emanuel Herrera era su ‘papá' en el fútbol: “Me tenía de hijo”

Leao Butrón fue uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima; especialmente en 2017, cuando fue el mejor futbolista del equipo dirigido en aquel entonces por Pablo Bengoechea. El exportero mostró un alto nivel para que los victorianos vuelvan a salir campeones del torneo peruano tras casi 15 años.

Sin embargo, esto no implica que Butrón no tenga un némesis y así lo dio a conocer en el programa “Tiempo muerto”. El exfutbolista de 45 años reveló que Emanuel Herrera fue el jugador con el que más sufrió.

“Con quien más sufrí fue con Herrera. Me tenía de hijo. Ya hasta me había ganado de acá (mente). Eso es lo peor. Hay un gol en el Estadio Nacional de tiro libre que me lo como yo. Fue muy lejos. Ya yo estaba mal de acá (mente)”, expresó Leao.

Emanuel Herrera jugó en Sporting Cristal desde 2018 hasta 2020. Foto: GLR

Butrón revela que quería jugar segunda con Alianza

En la misma entrevista, dio a conocer que hubiese aceptado jugar la Liga 2 cuando Alianza Lima perdió la categoría. “Me hubiera gustado retirarme de otra forma. Yo le digo a Alianza: ‘Sé que termino contrato, la única forma en que cambiaría la decisión de retirarme es si ustedes me piden que juegue segunda y yo juego. Primera, segunda, yo juego si es que me necesitan’. Me dijeron: ‘No, gracias, hemos decidido no contar más contigo’”, indicó.

“Alianza me dice que no, me llama Bellina y me dice: ‘Vamos a hacer una reestructuración, hemos decidido cambiar todo’, pero eso no lo veo. Muchos jugadores que estuvieron en el 2020 se quedaron ahí”, agregó.