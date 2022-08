Alexis Prado: exfigura de Alianza Lima pide ayuda para salvar su vida

Por medio de redes sociales, se dio a conocer el frágil estado en la que se encuentra Alexis Prado, exjugador de Alianza Lima, quien, a consecuencia de un cuadro de trombosis, se encuentra internado en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao desde el pasado 25 de agosto. Según se detalló, la exfigura del cuadro íntimo requiere ser atendido por un especialista en salud cardiovascular.

No obstante, a pesar de la situación compleja que atraviesa Prado, su familia ha denunciado que el personal del centro médico no ha querido atenderlo durante estas fechas debido a los feriados decretados por ley, razón por la cual piden a los hinchas cualquier ayuda que pudieran brindar para sobrellevar la enfermedad del exdeportista.

En comunicación con La República, la esposa del exfutbolista, Jazmín, refirió que Prado necesita de un cateterismo a fin de poder superar el cuadro que lo mantiene en el nosocomio chalaco, dado que, de no procederse con la intervención, el exintegrante del equipo victoriano podría perder una pierna por lo delicado de su estado.

“Él llegó el día 25 en la madrugada. Lo atendieron por emergencia, los médicos actuaron rápido para parar su nivel de azúcar que estaba elevándose. Horas después, se dieron cuenta del estado de su pierna. Recién ahí le pidieron exámenes y detectaron la trombosis, eso fue dos días después de iniciados los exámenes”, refirió la pareja de la antigua gloria aliancista.

Asimismo, la señora Jazmín señala que, a pesar de que por indicación médica se inició un tratamiento con anticoagulantes, esto no ha resultado y, por el contrario, la condición de Prado ha ido empeorando.

“Me dijeron que no había resultado, que lo iban a reevaluar, pero que eso sería el miércoles recién por los feriados. Esos días han sido fatales para mi esposo porque no ha mejorado. Prácticamente, lo mantienen a punta de medicamentos fuertes para que pueda soportar el dolor, pero este es tan intenso que mi esposo no lo soporta. Ahora hay que esperar las ganas de los médicos, ya que para ellos ya no es emergencia”, comentó con indignación.

Ante la gravedad de la situación, la esposa de Prado ha puesto a disposición de la hinchada su número telefónico —924872058— con el fin de que puedan comunicarse con ella y colaborar en la recuperación del exjugador.