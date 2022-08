Vélez vs. Flamengo: ¿a qué hora y cómo ver la semifinal de la Copa Libertadores 2022?

Ver Vélez Sarsfield vs. Flamengo este miércoles 31 de agosto por la semifinal de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 9.30 p. m. (hora argentina), 7.30 p. m. (hora peruana), y se disputará en el Estadio José Amalfitani.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal Star Plus. Además, este y otros partidos tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Vélez vs. Flamengo: previa

La V azulada tratará de romper el invicto que mantiene el Mengao, favorito a llevarse esta llave. El historial reciente data del 2021 por la misma competencia, pero en fase de grupos; en aquella ocasión empataron sin goles en Brasil, pero en el choque disputado en tierras argentinas fue un triunfo por 3-2 para el ‘Fla’. ¿Se repetirá?

Vélez Sarsfield vs. Flamengo: ficha del partido

Partido Vélez Sarsfield vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Miércoles 31 de agosto ¿A qué hora? 9.30 p. m. (hora argentina), 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio José Amalfitani ¿En qué canal ver? Star Plus

Vélez vs. Flamengo: historial

Vélez vs. Flamengo: alineaciones posibles

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortego; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres, Luca Orellano; Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou.

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Leao Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Pedro y Gabigol.

¿A qué hora juegan Vélez vs. Flamengo?

El Vélez vs. Flamengo se disputará este 31 de agosto en las instalaciones del popularmente llamado El Fortín. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

¿Cómo ver Vélez vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Vélez vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Vélez vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus para ver el Vélez vs. Flamengo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Vélez vs. Flamengo?

El recinto que albergará el Vélez vs. Flamengo por la Conmebol Libertadores será el Estadio José Amalfitani, inaugurado en 1951 y con capacidad para albergar a 49.540 hinchas.