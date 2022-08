¿A qué hora y dónde ver Liverpool vs. Newcastle EN VIVO por la Premier League?

Liverpool vs. Newcastle EN VIVO se miden este miércoles 31 de agosto por la quinta fecha de la Premier League desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Anfield Road. El encuentro será televisado solo por Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet de la liga inglesa en La República Deportes. Acá encontrarás el horario, canal de TV, alineaciones, pronósticos y minuto a minuto del cotejo.

Liverpool vs. Newcastle: ficha del partido

Liverpool vs. Newcastle Premier League 2022-2023 ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Anfield ¿Canal? Star Plus

Liverpool recibirá al cuadro del Newcastle por la quinta fecha de la Premier League. Los reds vienen de obtener su primera victoria en la temporada luego de aplastar por 9-0 ante Bournemouth.

El equipo dirigido por Jürgen Kloop actualmente lleva dos empates, una derrota y una victoria. Ahora, frente a las urracas, tratará de sumar para acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Newcastle está invicto con tres empates y una victoria. Apenas se impuso a Nottingham Forest en la primera jornada. Ahora, intentará dar la sorpresa.

¿A qué hora ver Liverpool vs. Newcastle?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Newcastle?

El partido entre Liverpool vs. Newcastle podrá verse solamente por Star Plus. El servicio streaming cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de la Premier League.

¿Cómo ver Liverpool vs. Newcastle ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Newcastle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Newcastle?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Newcastle, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos partidos entre Liverpool vs. Newcastle