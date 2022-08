¿Qué fue de Ronaldinho Alvarado, la expromesa chimbotana que tenía los hábitos del crack brasileño?

Los nombres curiosos del fútbol peruano no están limitados únicamente a sus clubes. El caso del chimbotano Ronaldinho Alvarado es uno de ellos, pero se trata de un jugador cuya historia no resalta solamente por ser homónimo de ‘Dinho’. El popular ‘Wawi’, como se le conoce en Chimbote, llegó a jugar en primera división, pero, lamentablemente, su fama está marcada por hechos fuera del terreno de juego.

De hecho, según dio a conocer DeChalaca, su nombre ni siquiera se inspiró en el ‘10′ brasileño, sino en el ‘Fenómeno’ Ronaldo. Las comparaciones siempre han tenido un fin humorístico, pero Ronaldinho Alvarado sí fue, en su momento, uno de los jóvenes chimbotanos con mayor proyección en José Gálvez. ¿Qué fue lo que le sucedió?

Ronaldinho Alvarado en José Gálvez contra Universitario. Foto: Diario de Chimbote

El debut y gol en primera división

Ronaldinho Juan Carlos Alvarado Díaz (Chimbote, 28 de julio de 1996) debutó como futbolista profesional el 10 de agosto de 2013, en la derrota 3-1 de José Gálvez frente a Real Garcilaso por la fecha 28 del Descentralizado. Ingresó a los 67′ por el defensor John Peña, pero no pudo marcar la diferencia en un encuentro que los celestes ganaron con facilidad.

Alvarado tuvo algunas apariciones más recientes en las liguillas. Y es en la fecha 11 que logró marcar su primer y único gol en la máxima división del fútbol peruano: en la goleada por 4-0 sobre Inti Gas, el ‘Ronaldinho de los Andes’ empujó la pelota a los 92′+ luego de que Manuel Tejada le picó el balón a Mario Villasantti. En ese entonces, Ronaldinho tenía solo 17 años, y se esperaba que goce de más continuidad al año siguiente.

Ronaldinho Alvarado jugó fútbol profesional con José Gálvez en 2013 y 2014. Foto: Diario de Chimbote

Los malos hábitos

Desafortunadamente, luego de esa primera temporada, Ronaldinho Alvarado comenzó, desde muy corta edad, a sumar un historial de reiteradas faltas e indisciplinas. José Gálvez descendió en 2013, y Julio Zamora tenía al joven futbolista en sus planes para afrontar la segunda división 2014.

No era la primera vez que pasaba algo así, pero el futbolista conversó con Zamora y los dirigentes, y no tuvo que cumplir la semana completa de sanción que le impuso el club. “Tuve la oportunidad de hablar con el profesor y algunos directivos sobre mi problema. Gracias a Dios, han llegado a entenderme. Sé que he cometido errores, pero me servirá como un claro ejemplo para no volver hacerlo”, dijo en ese entonces.

Ronaldinho Alvarado fue descubierto jugando un campeonato de barrio cuando José Gálvez se preparaba para la segunda división 2014. Foto: La Comunidad Web de Hinchas Galvistas

Sin embargo, no pasó ni un mes para que los familiares de ‘Wawi’ tuvieran que buscar al técnico para intentar convencerlo de su regreso al equipo. Zamora puso mano fuerte y no cedió, pues argumentó que era la continuidad de faltas y tardanzas a los entrenamientos que derivaron en su separación definitiva.

Nació para el fútbol macho

La suerte y Julio Zamora le sonrieron un par de meses después a Ronaldinho Alvarado, pues reapareció con Gálvez en la fecha 6 ante Willy Serrato. De igual manera, La Franja descendió por segunda vez consecutiva, y, desde ese entonces, ‘Wawi’ solamente se dedicó a jugar Copa Perú en diversos equipos de la región. Desafortunadamente, y ya sin la sorpresa de los hinchas, nunca corrigió sus indisciplinas.

En junio de 2016, mientras el entrenador galvista de ese entonces, José Faconi Rivero, reconoció el buen trabajo de los jugadores e invitó a los hinchas para una pollada, también ratificó que Alvarado y otros dos más tenían una multa de 100 soles por ausentarse a los entrenamientos del martes 31 de julio. Un strike más significaría el descuento de una semana, y el tercero sería quedar fuera del equipo.

Tras la eliminación de Gálvez en la Etapa Provincial 2016, ‘Ronaldinho de los Andes’ reforzó a Estrella Roja de Santa para la Departamental. Al año siguiente, regresó a tienda galvista,

Ronaldinho solo hay uno

El bielorruso Aliaksandr Hleb dijo una vez que Ronaldinho y Deco llegaron a entrenar borrachos en 2008 en Barcelona, y Jerome Leroy –quien jugó con él en el PSG- contó que el crack brasileño llegaba con lentes de sol a los entrenamientos y se iba directo a dormir en la mesa de masaje. El amor de ‘Dinho’ por la bebida y la juerga es bien conocido, pero él podría decir que, al menos, sí hacía acto de presencia cuando el club lo requería.

En junio de 2017, el presidente de José Gálvez dijo que Ronaldinho Alvarado y Diago Portugal no serían tomados en cuenta para enfrentar a Delusa por la Departamental por no ir a los entrenamientos matutinos del sábado.

¿La razón? El Diario de Chimbote pudo conocer que ‘Wawi’ y el ex Alianza Lima fueron vistos bebiendo licor en público en el Deporcentro, “celebrando la fiesta de San Pedrito por adelantado” hasta la madrugada del día de entreno.

Diego Chávez y Ronaldinho Alvarado coincidieron en José Gálvez en Copa Perú. Foto: Diario de Chimbote

¿A qué se dedica actualmente Ronaldinho Alvarado?

Ronaldinho Alvarado es actualmente jugador del Atlético Bruce. El equipo de Nuevo Chimbote, curiosamente, tuvo al protagonista de la nota como figura en la goleada por 3-0 ante Estrella Roja, que anotó dos goles y aseguró la presencia del club en la Etapa Nacional de la Copa Perú. Lamentablemente, para definir al campeón de Áncash, cayeron goleados 6-2 frente a San Andrés de Runtu.

Así hayan pasado varios años, como hablamos del popular ‘Ronaldinho de los Andes’, su paso por el cuadro neochimbotano no podía ser ajeno a problemas extrafutbolísticos. En junio de 2022, Alvarado estuvo en el ojo de la tormenta por presuntas irregularidades en su carnet de vacunación: Atlético Bruce habría presentado un certificado virtual falso, cuyas dosis y sus datos no coincidían con la tarjeta física utilizada anteriormente.