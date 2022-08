Leao Butrón sobre el descenso de Alianza: “Le dije a mis compañeros llorando ‘No quiero descender’

Leao Butrón es uno de los mejores porteros en la historia de Alianza Lima, no obstante, quedó marcado por no ejercer su papel de líder en la desastrosa campaña que finalizó con el descenso del equipo en 2020. Hasta ahora muchos hinchas blanquiazules le reclaman por no poner orden en aquel vestuario y despertar a sus compañeros para levantar el nivel.

En este contexto, el exportero de la selección peruana, realizó una autocrítica en el programa ‘Tiempo Muerto’ del periodista Giancarlo Granda, donde recordó algunos de los momentos más difíciles que le tocó vivir en aquel fatídico año.

“ Yo asumo totalmente mi responsabilidad, uno es responsable por acción u omisión. Yo omití muchas cosas, acción no, hemos tenido reuniones, pero yo ya me cansaba, hubo momentos donde casi hubo golpes ”, relató.

Leao Butrón: “Les dije casi llorando ‘No quiero descender’”

Sin embargo, a pesar de todos los intentos, Leao Butrón contó que un par de jugadores siguió con actitudes irresponsables, por lo que entró en desesperación, llegando a las lágrimas en el vestuario:

“ Faltando 4 fechas, perdimos un partido y 3 hijos de su ‘mamita linda’ salieron a jugar fulbito y meterse su cerveza. Les dijimos de todo y yo casi llorando les dije ‘No quiero descender’. Pero esos ‘compares’ te encendían un cigarro bajo el agua, no les interesaba ”.

Para el excapitán de Alianza Lima, la actitud de estos jugadores se explica en que ellos no iban a ser tan señalados como otros referentes:

“ Después me di cuenta de que este capítulo tan duro para nosotros, más nos iba a pegar a algunos, y también me di cuenta de que ellos sabían que no les iba a pegar tanto. La gente no se acuerda de varios jugadores que estuvieron ahí. Yo ahora los veo en otros equipos ”.

Leao Butrón: “El hincha de Alianza aún me agradece”

Leao Butrón afirmó que a pesar de lo difícil que significó el descenso, la gran mayoría de hinchas de Alianza Lima lo recuerdan por las buenas campañas que hizo y le siguen agradeciendo:

“No me he encontrado con un hincha de Alianza que no me haya agradecido, tomado una foto conmigo o dicho lindas palabras. Ni en Perú ni en México ni Estados Unidos. La única excepción es las redes, donde si te dan con palo”.