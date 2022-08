[En Vivo] Roma vs. Monza: ¿a qué hora juegan el partido por la cuarta fecha de la Serie A?

Roma vs. Monza EN VIVO se juega este martes 30 de agosto a la 1.45 p. m. (hora peruana), por la cuarta jornada de la Serie A. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Roma y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Roma vs. Monza: ficha del partido

Partido Roma vs. Monza Fecha Martes 30 de agosto Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Olímpico de Roma

¿A qué hora juegan Roma vs. Monza?

El partido entre Roma y Monza por la cuarta fecha de la Serie A se jugará este martes 30 de agosto a la 1.45 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Roma vs. Monza?

El choque entre Roma vs. Monza se podrá visualizar a través de la señal de ESPN para toda Sudamérica.

¿Cómo ver ONLINE Roma vs. Monza?

Para que no te pierdas la transmisión del Roma vs. Monza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. Si no puedes ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de esta contienda vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Roma vs. Monza?

Para acceder a Star Plus para ver el Roma vs. Monza, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Roma vs. Monza: últimas noticias

Roma vs. Monza: posibles alineaciones

Roma : Rui Patricio; Roger Ibañez, Chris Smailling, Gianluca Mancini; Leonardo Spinazzola, Nemanja Matic, Bryan Cristante, Rick Karsdorp; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Tammy Abraham.

Monza: Michele Di Gregorio; Luca Caldirola, Luca Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Gianluca Caprari, Andera Petagna.

Roma vs. Monza: apuesta del partido

Según el portal Betsson, Roma es el favorito para ganar el partido con una cuota de 1,26. El empate paga 5,80 y el triunfo de Monza 10,50.

¿Dónde juegan Roma vs. Monza?

El enfrentamiento entre Roma vs. Monza se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, situado en la ciudad de Roma, capital de la región de Lazio y de Italia. El recinto fue inaugurado 17 de mayo de 1953 y tiene capacidad para 72.700 espectadores.

Tabla de posiciones de la Serie A