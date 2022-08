Este domingo 4 de septiembre, Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en una nueva edición del clásico del futbol peruano y, como es común, los hinchas de ambos cuadros comienzan a comparar sus equipos. En este contexto, en La República revisamos cuál de los dos tiene un plantel más caro.

¿Cuánto vale el plantel de Universitario?

Según datos de Tansfermarkt, el plantel de Universitario de Deportes es el cuarto más costoso del fútbol peruano, debido a que cuenta con un valor de mercado de US$ 9,28 millones. Su jugador más caro es Andy Polo, uno de los futbolistas con mayor costo del campeonato local, debido a que su pase vale US$ 900.000.

Al extremo derecho lo siguen Jorge Murrugarra (US$ 550.000), Jordan Guivin (US$ 500.000) y Aldo Corzo, Alberto Quintero, Luis Urruti y Hernan Novick (US$ 450.000). Cabe señalar que su jugador más prometedor, Piero Quispe, vale US$ 425.000, pero este monto puede seguir subiendo conforme siga desarrollando su talento.

El plantel de Universitario vale $9.28 millones. Foto: Liga 1

¿Cuánto vale el plantel de Alianza Lima?

El plantel de Alianza Lima es el tercero más valioso del campeonato peruano, debido a que, según Transfermarkt, cuenta con una valoración de US$ 10,23 millones, con lo que supera a Universitario por US$ 950.000. Su futbolista más caro es Cristian Benavente, quien al igual que Andy Polo tiene un valor de US$ 900.000.

La diferencia entre ambos equipos se basa en el resto del plantel, ya que cuenta con jugadores que se acercan mucho al valor del ‘Chaval’, como Gino Peruzzi (US$ 750.000), Jairo Concha (US$ 675.000), Yordi Vílchez (US$ 625.000) y Ángelo Campos (US$ 600.000).

Cabe señalar que, debido a temas de edad, el valor de Hernán Barcos (US$ 300.000) y Jefferson Farfán (US$ 200.000) es mucho menor a la mayoría del plantel, a pesar de ser los dos jugadores de mayor trayectoria.

El plantel de Alianza Lima tiene un valor de $10.23 millones. Foto: Liga 1

¿Cuál es el plantel más caro del futbol peruano?

En la actualidad, el equipo con el plantel mejor valorado de la Liga 1 es Sporting Cristal, ya que su cotización asciende a los US$ 12.18 millones, seguido por FBC Melgar, cuyo valor de mercado subió bastante gracias a su campaña en Copa Sudamericana y alcanzó los US$ 10.45 millones.