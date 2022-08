Youtuber chileno arremete contra el ‘Tanque’ por ser “parcializado” en el AL vs. UTC: Casi llora

Alianza Lima no pudo sostener la ventaja en el marcador y terminó empatando (1-1) frente a UTC en Cajamarca. Los íntimos de La Victoria iban ganando hasta casi el final del partido; sin embargo, en los últimos minutos, Aldair Fuentes le cometió penal a un jugador del Gavilán del Norte. Tras esta jugada, el youtuber chileno Adolfo Hidalgo arremetió contra Jesús el ‘Tanque’ Arias, a quien acusó de ser parcializado.

“Ojo, no me había dado cuenta de esto. Un poco más y se pone a llorar el ‘Tanque’. No puedes ser tan parcializado, loco. Después dicen que es de Cristal, sus acciones dicen lo contrario”, dijo el también entrenador chileno.

“Es de Alianza de corazón por lo menos. Demasiado parcializado. Y sigue callado. Debe estar (expresión de lamento). No puedes ser así. ‘Tanque’, muy buena onda, buen relator, pero no puede ser así de parcializado. Un poquito más neutral, ‘Tanque’”, concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

Los íntimos de La Victoria se medirán este domingo 4 de septiembre ante Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules llegan al partido en la cuarta casilla del Torneo Clausura, con 17 unidades, y son terceros en la tabla acumulada, con 50 unidades. Además, su último partido fue el empate a uno ante UTC en el Héroes de San Ramón.

Para este compromiso, Carlos Bustos no tendrá ninguna baja, pues tanto Hernán Barcos como Josepmir Ballón no fueron amonestados ante el Gavilán del Norte y no quedaron suspendidos. Lo mismo con Christian Ramos. La buena noticia para el entrenador de Alianza Lima es que Ángelo Campos se recuperó de su lesión y volverá a atajar ante los cremas en Matute.