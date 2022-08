Leao Butrón: “Yo iba a jugar segunda con Alianza, pero decidieron no contar conmigo”

Leao Butrón, uno de los últimos referentes de Alianza Lima, concedió una entrevista al programa “Tiempo muerto”, de Giancarlo Granda, en la que brindó detalles de aquella campaña en la que el elenco blanquiazul perdió la categoría deportivamente y confesó que, a pesar de haber anunciado su retiro, estaba dispuesto a continuar en el equipo de sus amores.

El actual panelista del programa “A presión” indicó que una de las espinas que le quedó en su carrera deportiva fue no continuar en el cuadro de La Victoria luego de perder la categoría e incluso pidió formar parte del plantel para la siguiente temporada; sin embargo, la directiva tenía otros planes.

“Me hubiera gustado retirarme de otra forma. Yo le digo a Alianza, sé que termino contrato, la única forma en que cambiaría la decisión de retirarme es si ustedes me piden que juegue segunda y yo juego. Primera, segunda, yo juego si es que me necesitan y me dijeron: ‘No, gracias, hemos decidido no contar más contigo’ ”, manifestó en el programa que se transmite por YouTube.

Leao Butrón habló sobre su vínculo con Alianza Lima. Foto: captura de YouTube / El Flaco Granda

En esa misma línea, el ex seleccionado nacional no ocultó su malestar con el gerente deportivo, ya que le dijeron que habría grandes cambios en el plantel y él percibe que no fue así.

“ Alianza me dice que no, me llama Bellina y me dice: ‘Vamos a hacer una reestructuración , hemos decidido cambiar todo’, pero eso no lo veo. Muchos jugadores que estuvieron en el 2020 se quedaron ahí”, aseveró.

Leao Butrón: “Juan Reynoso merece estar en Alianza en algún momento”

Con respecto a su relación con el actual estratega de la Blanquirroja, Butrón se deshizo en elogios hacia Juan Reynoso e indicó que fue el mejor técnico que tuvo y espera que se le dé la oportunidad de dirigir algún día a Alianza Lima.

“Juan Reynoso es de lejos el mejor entrenador que tuve. Me hubiera encantado que Juan estuviera en Alianza. Yo creo que Juan merece en algún momento estar en Alianza”, puntualizó en diálogo con el relator deportivo.

Leao Butrón señaló que, de ser entrenador, intentaría llegar a los jugadores como Reynoso lo hace.

Asimismo, respaldó al director técnico sobre los cuestionamientos que recibe por parte de un sector de la hinchada aliancista sobre su salida a Universitario en su época de jugador.

“Juan tuvo el mismo error que yo en el 2017, calló muchas cosas (...) Yo sabía muchas cosas, jugué con él en la selección, fue mi técnico en Melgar y me contó algo de lo de Alianza. Cuando estaba en Alianza hablaba con algunos hinchas (que no lo querían) y siempre les decía que venga cualquiera que le va a sumar al club. ¿Sirve el orgullo o que el club campeone?”, agregó el exguardameta.

Leao Butrón: “Por rendimiento debí estar en el Mundial”

En otro momento de la entrevista, el exgolero fue consultado sobre su etapa en la selección, principalmente por las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, en la que considera que hizo todos los méritos para ser llamado.

“Respeto mucho al profesor Ricardo (Gareca) y le estoy agradecido que me convocó al final de la eliminatoria, pero por rendimiento creo que debí estar ahí (en el Mundial), creo que me gané el puesto, de todas maneras detrás de Gallese. Creo que en el campo hice todos los méritos”, refirió.

