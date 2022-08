México vs. Paraguay EN VIVO: fecha, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional

Mira AQUÍ el amistoso internacional México vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO este miércoles 31 de agosto a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). El compromiso entre ambas escuadras se disputará en el Mercedes-Benz Stadium y la transmisión estará a cargo de TUDN, TV Azteca y Canal 5. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

México vs. Paraguay: ficha del partido

Partido México vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Miércoles 31 agosto ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú y México) ¿En qué canal? TUDN, TV Azteca y Canal 5 ¿Dónde? Mercedes-Benz Stadium

México vs. Paraguay: la previa

No pierden tiempo. Luego de una complicada eliminatoria, la selección mexicana busca llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo. Los dirigidos por Gerardo Martino fueron muy cuestionados por el nivel mostrado en sus últimos amistosos: cayeron 3-0 ante Uruguay e igualaron sin goles contra Ecuador.

Si bien estos resultados generaron una serie de critícas, el ‘Tata’ tendrá que enfocarse en el cotejo ante Paraguay en Estados Unidos. El estratega ya reveló la lista de convocados y citó a varios jugadores del medio local.

Por su parte, la Albirroja viene planificando lo que será su participación en las eliminatorias al Mundial 2026. Tras quedar fuera de Qatar, Guillermo Barros Schelotto busca consolidar un equipo sólido con miras al certamen clasificatorio que arrancará en el 2023.

Grupo de México en Qatar 2022

¿A qué hora juegan México vs. Paraguay?

En territorio peruano, el cotejo México vs. Paraguay se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora mexicana). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite México vs. Paraguay?

Argentina: ESPN Argentrina, Star +

Bolivia: Star +

Chile: Star +

Colombia: Star +

Ecuador: Star +

México: Azteca 7, Canal 5 Televisa, TUDN, VIX+, Blim TV, Azteca

Paraguay: Star +

Perú: Star +

Uruguay: Star +

Venezuela: Star +

Brasil: Star+, ESPN4, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, Univision

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el México vs. Paraguay?

Para acceder a Star Plus y ver el México vs. Paraguay, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver México vs. Paraguay ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el México vs. Paraguay, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

El amistoso entre México vs. Paraguay se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El recinto fue inaugurado el 26 de agosto de 2017 y tiene capacidad para albergar más de 71.000 espectadores.