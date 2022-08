¿Dónde estudiar y qué requisitos se necesitan para ser entrenador de fútbol en Perú?

Ser entrenador de fútbol es el sueño de muchos aficionados a este deporte. De hecho, no es necesario haber sido jugador para seguir esta carrera. José Mourinho, Tomas Tuchel o Jorge Sampaoli son evidencia de ello.

Si tienes la meta de orientar, es necesario que conozcas cuáles son las escuelas que te forman como director técnico.

¿Dónde puedo estudiar para ser entrenador de fútbol?

En la actualidad, existen dos sitios donde puedes seguir la carrera de entrenador de fútbol en el Perú. Se trata de la Escuela de Entrenadores de la Federación Peruana de futbol (FUTEC) y del instituto ESEFUL.

FUTEC es la única institución en nuestro país que cuenta con la facultad de otorgar las licencias FIFA, las cuales te permiten dirigir competencias oficiales.

Juan Reynoso y Roberto Mosquera son dos de los mejores entrenadores peruanos de la actualidad. Foto: Sporting Cristal

No obstante, esto no significa que ESEFUL no tenga validez. Según Orlando Lavalle, técnico de fútbol profesional, quienes se reciben en otras instituciones tienen la posibilidad de revalidar sus estudios en FUTEC. De lo contrario, solo se puede dirigir en Copa Perú, academias o campeonatos no oficiales.

Según la página web de ESEFUL, la carrera de entrenador tiene una duración de dos años y están divididas en cuatro semestres de 17 semanas. Existe la modalidad presencial y semipresencial. La inversión es S/ 130 de matrícula por cada ciclo y S/ 220 mensuales.

¿Cuáles son los requisitos para ser entrenador de fútbol?

Para desempeñarte como entrenador de fútbol a nivel profesional, la Conmebol solicita cuatro tipos de licencias FIFA. La página oficial de FUTEC establece que son las siguientes:

Licencia C: permite desempeñarse como entrenador o profesor en escuelas de fútbol de iniciación para niños y adolescentes. Tiene una duración de 17 semanas y se puede pagar con una cuota de S/ 1.390 o tres montos de S/ 520. La enseñanza es 100% virtual.

Licencia B: otorga la facultad de entrenar en competencias oficiales FPF de categoría juvenil, como Copa Federación. Tiene una duración de 29 semanas y se puede pagar con una cuota de S/ 3.980 soles o tres montos de S/ 1.400. La modalidad es 76% virtual y 24% presencial.

Licencia A: sirve para desempeñarse como entrenador de fútbol en categoría juvenil y reservas y asistente técnico de fútbol profesional. Tiene una duración de 33 semanas y su precio regular es de S/ 7.500. Además, la modalidad es 66% virtual y 34% presencial.

Licencia Pro: permite trabajar como entrenador de fútbol profesional en 1° y 2° división. Su duración es de 49 semanas y su precio regular es de S/ 9.500. La enseñanza es 62% virtual y 38% presencial.

FUTEC fue inagurado en 2019 y su presentación tuvo la presencia de Juan Carlos Oblitas. Foto: FPF.

Cabe señalar que, para llevar cada curso, es necesario aprobar previamente los anteriores. No obstante, los exfutbolistas, profesionales de las carreras de educación física y entrenadores recibidos en una institución, pueden comenzar desde la Licencia B.