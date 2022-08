Periodista argentino explotó por las duras críticas a Zambrano: “River Plate está blindado”

Luego de la victoria en los últimos minutos de Boca Juniors por 2-1 sobre Atlético Tucumán por la fecha 16 de la Liga Profesional de Argentina, los hinchas xeneizes y periodistas argentinos criticaron ácidamente el partido del defensor Carlos Zambrano, quien tuvo una mal desempeño en el campo de juego y cometió una dura falta dentro del área, la cual no fue cobrada.

El central peruano de Boca Juniors fue constantemente superado por el atacante Ramiro Ruíz y solo pudo pararlo en una acción con una fuerte patada. Esto le generó ser amonestado con la tarjeta amarilla. Cuando ya culminaba el encuentro, en una jugada que ya había finalizado, el ‘León’ le metió un codazo a la altura del rostro y golpeó a un futbolista de Tucumán. Penal a vista de todos. Esto desató el enojo del pueblo xeneize.

La hinchada de la escuadra azul y oro ‘destrozaron’ a Zambrano a través de las redes sociales con duros calificativos. A ellos se sumaron varios periodistas argentinos, donde destacó Martín Liberman, quien lo catalogó de “artero y malintencionado” por el codazo que metió.

Tras ello, el polémico periodista Pablo Carrozza salió en defensa del futbolista de la selección peruana por las críticas injustificadas desde su posición. “¿Por qué todos los medios están hablando del codazo de Zambrano y no de la falta de Enzo Pérez a Colidio, que deriva en el gol de River? Yo creo que era penal para Atlético Tucumán, pero me sorprende el blindaje mediático para ciertos equipos. No mentira, no me sorprende”, inició a través de su Twitter.

Por otro lado, dijo que las críticas a Zambrano es para tapar las cosas que hace el Millonario. “¿A nadie le llama la atención lo poco que se habló del codazo en el pecho de Juanfer Quintero al alcanza pelotas de Tigre? Los medios se lo tomaron en joda. Si hubiera pasado en Boca, estarían pidiendo una dura sanción. River está blindado. Qué la cuenten como quieran”, puntualizó.